Đề nghị giảm án cho 7 phạm nhân dịp Quốc khánh

Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố họp thẩm định hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đợt 2/9

Cuộc họp đã tổ chức thảo luận, thông qua các căn cứ, quy định của cấp có thẩm quyền về công tác đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại Tạm giam Công an thành phố. Đồng thời, nghiên cứu, rà soát, xem xét, đề xuất các phạm nhân có đủ điều kiện đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định.

Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của Công an thành phố thống nhất danh sách 7 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an thành phố đề nghị Tòa án Nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố xem xét quyết định giảm thời hạn chấp hành án.

Trong đó, đề nghị giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù còn lại cho 3 phạm nhân; đề nghị mức giảm 7 tháng cho 1 phạm nhân; mức giảm 5 tháng cho 1 phạm nhân; mức giảm 4 tháng cho 1 phạm nhân và mức giảm 3 tháng cho 1 phạm nhân. Đây là những phạm nhân được đánh giá có ý thức cải tạo tốt, chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ, tích cực học tập, lao động cải tạo và đảm bảo mức xếp loại chấp hành án phạt tù theo quy định.