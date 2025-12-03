  • Huế ngày nay Online
Gần 22.000 phạm nhân trên cả nước được đặc xá trong năm 2025

HNN.VN - Sáng 4/12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đặc xá và công tác tái hoà nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2025 theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá Nguyễn Hòa Bình chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an.

Đại tá Kiều Đức Tính, Phó Giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị tại điểm cầu TP. Huế 

Năm 2025 có nhiều sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn, là năm bản lề mở ra kỷ nguyên mới. Với ý nghĩa đặc biệt như vậy, Đảng và Nhà nước chủ trương thực hiện đặc xá năm 2025 trong 2 đợt. Cụ thể, đợt 1 vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và đợt 2 vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 (19/8/1945 - 19/8/2025 và 2/9/1945 - 2/9/2025) với phạm vi, quy mô, điều kiện, diện đối tượng được mở rộng hơn so với những năm trước.

Cụ thể, cả nước có gần 8.000 người được đặc xá trong đợt 1 và gần 14.000 người trong đợt 2. Tỷ lệ người trở về cư trú tại địa phương đạt trên 98%. Trong đó, hơn 12.800 người đã tìm được việc làm sau khi trở về cộng đồng.

Việc bảo đảm quyền lợi cho người được đặc xá cũng được triển khai đầy đủ như: Hỗ trợ hơn 4,1 tỷ đồng tiền tàu xe; hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng gần 1,4 tỷ đồng; chi trả công lao động hơn 5,5 tỷ đồng và trả lại 43,5 tỷ đồng tiền lưu ký.

Tại TP. Huế, năm 2025, công tác đặc xá cả đợt 1 và đợt 2 đều được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng đối tượng, điều kiện theo Luật Đặc xá năm 2018, Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025 và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá. Qua đó, bảo đảm các phạm nhân có đủ điều kiện đều được xem xét đặc xá theo quy định.

Qua hai đợt đặc xá, Trại tạm giam Công an thành phố ghi nhận số lượng phạm nhân được đặc xá lớn nhất từ trước đến nay với 34 phạm nhân. Phần lớn người được đặc xá trở về nơi cư trú ổn định cuộc sống và làm ăn lương thiện, chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm pháp luật tại địa phương.

Minh Nguyên
