Cảnh báo lừa đảo lợi dụng chính sách tặng quà 100 nghìn đồng dịp 2/9

Hiện, nhiều ngân hàng đã thể liên kết với tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID

Kịch bản lừa đảo phổ biến là các đối tượng gọi điện, gửi tin nhắn yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc bấm vào liên kết/mã QR giả mạo để “hỗ trợ thao tác nhận tiền”. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không làm theo hướng dẫn trên các đường link lạ và nên kiểm chứng thông tin từ các kênh chính thống của Nhà nước. Đồng thời, tuyên truyền đến người thân và gia đình nâng cao cảnh giác, không nhẹ dạ cả tin trước những lời mời gọi hấp dẫn, đặc biệt là những lời đề nghị nhận tiền hỗ trợ.

Ngay khi nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, người dân có thể báo ngay cho cảnh sát khu vực hoặc qua số điện thoại trực ban công an phường nơi đang sinh sống để được giải đáp, hỗ trợ.

Trước đó, Bộ Chính trị có công văn yêu cầu các đơn vị có liên quan tập trung phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp, bao gồm chuyển khoản hoặc trực tiếp. Với hình thức chuyển khoản, người dân cần liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID (chỉ thực hiện được khi có tài khoản định danh mức độ 2). Sau khi liên kết xong, người dân có thể chờ đợi nhận để nhận 100 nghìn đồng nhân dịp 2/9 từ Nhà nước.

Đối với trường hợp chưa có tài khoản định danh mức 2 hoặc không có tài khoản ngân hàng, người dân có thể nhận trực tiếp từ các cơ quan chức năng.