Siết quản lý lái xe, ngăn chặn ma túy trong hoạt động vận tải

Đại tá Hồ Xuân Phương đối thoại cùng đại diện các doanh nghiệp vận tải hành khách trên địa bàn

Tại buổi đối thoại, đại diện 23 doanh nghiệp vận tải hành khách được thông tin về tình hình tội phạm ma túy. Theo đánh giá, các đối tượng đang có xu hướng lợi dụng đặc thù lưu động, tính riêng tư và sự phổ biến của các loại hình taxi, xe hợp đồng để vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thậm chí sử dụng phương tiện làm nơi tổ chức sử dụng ma túy. Thực trạng này không chỉ gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, thương hiệu và sự an toàn của doanh nghiệp cũng như đội ngũ lái xe.

Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an TP. Huế đề nghị các doanh nghiệp tăng cường siết chặt quy trình tuyển dụng, kiểm tra kỹ hồ sơ, lý lịch tài xế; kiên quyết chấm dứt hợp đồng đối với các trường hợp có biểu hiện nghi vấn hoặc dương tính với ma túy qua kiểm tra định kỳ, đột xuất. Đồng thời, cần xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời với lực lượng công an; đẩy mạnh giám sát hành trình thông qua hệ thống GPS và các công cụ quản lý nội bộ để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, đặc biệt trong các khung giờ nhạy cảm. Bên cạnh đó, chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đội ngũ lái xe và nhân viên.

Đại diện các doanh nghiệp đã ký cam kết đồng hành cùng lực lượng Công an trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.