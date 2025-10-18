Ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn

Kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm nồng độ cồn

Theo đó, từ ngày 18/10, Phòng CSGT Công an TP. Huế phối hợp với công an các xã, phường đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn trên địa bàn thành phố tại các tuyến, địa bàn trọng điểm đối với người điều khiển xe mô tô, ô tô. K iên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Song song với công tác xử lý, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm khẩu hiệu: “Đã uống rượu, bia - không lái xe”, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người tham gia giao thông.