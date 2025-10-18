  • Huế ngày nay Online
Ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn

HNN.VN - Ngày 19/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Huế cho biết vừa tổ chức đợt ra quân xử lý vi phạm về nồng độ cồn.

Kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm nồng độ cồn

Theo đó, từ ngày 18/10, Phòng CSGT Công an TP. Huế phối hợp với công an các xã, phường đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn trên địa bàn thành phố tại các tuyến, địa bàn trọng điểm đối với người điều khiển xe mô tô, ô tô. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Song song với công tác xử lý, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm khẩu hiệu: “Đã uống rượu, bia - không lái xe”, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người tham gia giao thông.

Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn hằng ngày, tập trung vào các khung thời gian: 12h - 14h, 18h - 24h, 24h - 3h. Đồng thời, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát cơ động, công an cấp xãtổ chức tuần tra, kiểm soát vào các khung giờ, địa bàn phù hợp, bảo đảm hiệu quả, liên tục và quyết liệt; góp phần giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn phụ trách.

Minh Nguyên
