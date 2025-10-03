  • Huế ngày nay Online
Bắt quả tang ô tô khách vận chuyển 130 cây thuốc lá lậu

HNN.VN - Ngày 6/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Huế cho biết đơn vị vừa phát hiện một phương tiện vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu.

Số thuốc lá lậu bị thu giữ 

Trước đó, vào lúc 17h ngày 4/10, trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra ở địa phận phường Phong Thái, Tổ CSGT đặc biệt số 1 thuộc Phòng CSGT Công an thành phố đã phát hiện ô tô khách 16 chỗ BKS 75E-016.39 chạy tuyến Ba Đồn, Quảng Trị - Huế do lái xe Nguyễn Văn Thành (SN 1964, trú tại đường Bùi Thị Xuân, TP.Huế) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe chở bà Hồ Thị Lan C. (SN 1969, trú tại đường Chi Lăng, TP. Huế) và bà Trần Thị T. (SN 1963, trú tại đường Nguyễn Thiện Thuật, TP. Huế) mang theo 70 cây thuốc lá JET, 10 cây thuốc lá Hero, 50 cây thuốc lá Esse Change (không rõ nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa). Được biết, đối tượng Trần Thị T. có một tiền án về tội vận chuyển hàng lậu.

Hiện, Phòng CSGT Công an TP. Huế đã bàn giao biên bản làm việc cùng phương tiện và tang vật trong vụ việc cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Huế để tiếp tục điều tra, xử lý.

MINH NGUYÊN
