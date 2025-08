Ra quân đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng các cấp

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an TP. Huế giao nhiệm vụ cho các lực lượng tại lễ ra quân

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 1/8 đến 15/9/2025. Qua đó, đặt mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc Khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025), 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và các sự kiện quan trọng khác của địa phương, đất nước.

Toàn lực lượng Công an thành phố sẽ triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, nhất là các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, cờ bạc, mại dâm. Song hành cùng đó, tập trung trấn áp mạnh tội phạm hình sự, “tội phạm tín dụng đen”, cướp giật, trộm cắp; truy bắt các nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an thành phố còn tiếp tục triển khai cao điểm đấu tranh, phòng chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm pháp luật về môi trường và an toàn thực phẩm… Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, nhất là tại các địa điểm tổ chức sự kiện lớn; ứng dụng hiệu quả dữ liệu dân cư trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo mô hình mới.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an TP. Huế giao nhiệm vụ cho toàn lực lượng thực hiện quyết liệt đợt cao điểm, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ trọng đại của đất nước, của ngành.

Ngay sau lễ phát động, Công an các xã, phường đã đồng loạt ra quân thể hiện quyết tâm giữ vững an ninh trật tự, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương và đất nước.