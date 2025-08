Phòng, chống mua bán người với thông điệp “Hãy chấm dứt sự bóc lột”

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại lễ phát động

Tham dự về phía Trung ương, có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng các UVTW Đảng: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Chánh án TAND tối cao; Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và đại diện các bộ, ngành, một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Về phía TP. Huế, có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình.

Theo số liệu của Bộ Công an, năm 2024, cả nước điều tra, xử lý 163 vụ mua bán người/455 đối tượng/500 nạn nhân; trong đó khởi tố mới 91 vụ/237 đối tượng/336 nạn nhân. 6 tháng đầu năm 2025, đã khởi tố, điều tra 120 vụ/365 bị can, trong đó thụ lý mới 34 vụ/101 bị can. Nạn nhân là nữ giới chiếm 66,67%, không có nạn nhân là người nước ngoài và người khuyết tật. Trong số 22 vụ do lực lượng Cảnh sát hình sự khởi tố, điều tra có 28% nạn nhân bị mua bán ra nước ngoài, 72% nạn nhân bị mua bán trong nước.

Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương chia sẻ về công tác phòng, chống mua bán người tại địa phương

Đáng chú ý, tội phạm mua bán người sử dụng phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đa dạng. Chúng tìm kiếm, dụ dỗ “việc nhẹ lương cao”, lấy chồng nước ngoài hưởng cuộc sống giàu sang hoặc lợi dụng sự khó khăn về kinh tế và lệ thuộc của nạn nhân (vay tiền, không có khả năng trả nợ), cưỡng bức, khống chế, ép buộc nạn nhân ra nước ngoài làm việc trả nợ.

Các đối tượng dùng vỏ bọc là các “đại lý” ở nước ngoài phụ trách việc tìm kiếm, dẫn người từ Việt Nam sang làm nguồn lao động cho các trung tâm lừa đảo trực tuyến và nhận số tiền lớn lên đến hàng trăm triệu đồng “tiền giới thiệu” từ các đại lý.

Các đối tượng còn tổ chức đưa nạn nhân xuất cảnh bất hợp pháp qua các đường mòn, lối mở khu vực biên giới và bán sang nước ngoài làm việc, làm vợ bất hợp pháp để thu lợi bất chính. Trong nước, nổi lên tình hình mua bán trẻ sơ sinh trên không gian mạng thông qua thủ đoạn cho, nhận con nuôi, làm giả giấy tờ, hợp pháp hóa các thủ tục cho, nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài để trục lợi bất chính.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương cho biết, thời gian qua, thành phố đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và tích cực chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người. Nhờ vậy, tội phạm mua bán người được kiểm soát, không để tồn tại, phát sinh các địa điểm, đường dây hoạt động mua bán người trên địa bàn.

Gần đây nhất là vào tháng 8/2024, Công an thành phố chủ động nắm tình hình từ xa, từ sớm, từ ngoại biên, phát hiện và triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi sang Campuchia; đấu tranh, xử lý 4 đối tượng phạm tội, giải cứu thành công 3 nạn nhân trong vụ án, được lãnh đạo các cấp và Nhân dân tin tưởng, khen ngợi.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khẳng định cam kết của hệ thống chính trị Việt Nam và sự đồng hành của các tổ chức quốc tế trong công tác phòng, chống mua bán người

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình kêu gọi toàn thể các cấp, các ngành, cộng đồng và mỗi người dân hãy cùng nhau đoàn kết, nâng cao nhận thức, chủ động hành động, phối hợp chặt chẽ, tích cực tham gia phòng, chống mua bán người, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương.

Với tinh thần đó, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát động phong trào toàn dân phòng, chống mua bán người, hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”.

Các lực lượng tại TP. Huế tham gia hoạt động diễu hành hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình tội phạm mua bán người trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng sẽ còn diễn biến phức tạp. Do vậy, chúng ta cần tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống tội phạm mua bán người nói riêng.

Chủ đề của “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” năm 2025 là “Mua bán người là tội phạm có tổ chức - Hãy chấm dứt sự bóc lột” để tiếp tục hành động, triển khai hiệu quả các mặt công tác phòng, chống mua bán người.

Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và huy động toàn xã hội tham gia; Tập trung hoàn thiện pháp luật và chính sách; Tăng cường thực thi pháp luật và phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm hiệu quả; Đẩy mạnh quản lý các ngành, lĩnh vực nhạy cảm và công tác tuyên truyền; Lồng ghép với chương trình phát triển bền vững và tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp liên ngành…

Ngay sau Lễ phát động là hoạt động diễu hành qua các tuyến đường trung tâm TP. Huế nhằm hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” với sự tham gia của các lực lượng và Nhân dân trên địa bàn.