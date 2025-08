Xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ

Tham dự có các UVTW Đảng: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Về phía TP. Huế có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền TP. Huế đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ với nhiều chuyển biến tích cực, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Đã có nhiều mô hình đa dạng, phong phú được triển khai theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tại cơ sở. Đáng chú ý là 117 mô hình tiêu biểu, hoạt động hiệu quả như: “Liên gia tự quản về an ninh, trật tự”, “Tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù” hay “Cơ sở kinh doanh nói không với ma túy”… Những mô hình này đang được nhân rộng, cho thấy sự linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả trong công tác giữ gìn an ninh trật tự của TP. Huế.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Đáng chú ý là mô hình “Trường học thân thiện, an toàn” của Trường Cao đẳng Du lịch Huế. Với phương châm: Lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, nhà trường đã tạo ra một môi trường học tập an toàn, thân thiện, lành mạnh, một mái trường bình yên cho các em học sinh, sinh viên rèn luyện, học tập. Điều này không chỉ góp phần vào sự phát triển của nhà trường mà còn có ý nghĩa lớn đối với cả hệ thống giáo dục trên địa bàn thành phố. Trường Cao đẳng Du lịch Huế trở thành một trong những điểm sáng, một đơn vị tiên phong trong thực hiện phong trào TDBVANTQ, được Bộ Công an, UBND thành phố công nhận là đơn vị có thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: Trải qua 20 năm, Ngày hội Toàn dân BVANTQ trở thành một nét đẹp văn hóa, truyền thống đáng tự hào, được tổ chức nền nếp, thiết thực, hiệu quả trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là dịp để cùng nhau nhìn lại những thành quả đạt được, và là cơ hội để biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong phong trào. Ngày 19/8 đã thực sự trở thành Ngày hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối liên hệ máu thịt giữa lực lượng Công an với Nhân dân, tạo dựng “thế trận an ninh nhân dân” và “thế trận lòng dân” vững chắc - nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và từng địa phương.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ Công an cho các điển hình của phong trào

Nhằm đẩy mạnh và phát huy hơn nữa hiệu quả phong trào TDBVANTQ, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt sâu rộng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của phong trào TDBVANTQ. Đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên. Phải tập trung xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc, kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân; vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự, tích cực, tự giác hưởng ứng phong trào TDBVANTQ, tránh tư tưởng coi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự là nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an. Có giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào TDBVANTQ, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác xây dựng phong trào. Tiếp tục quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến hiệu quả, đặc biệt là các mô hình mang tính tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, các câu lạc bộ thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia.

Chủ tịch UBND thành phố trao tặng Bằng khen của UBND thành phố cho các điển hình của phong trào

Lực lượng Công an các cấp của thành phố phải là lực lượng xung kích, nòng cốt, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, tạo thuận lợi cao nhất cho phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an cơ sở có phẩm chất chính trị tốt, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, gần dân, sát dân, hiểu dân, có khả năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo và thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân BVANTQ.

Dịp này, lãnh đạo Trung ương, thành phố và nhà trường đã trao tổng cộng 70 suất quà, trong đó: 20 suất quà của Trung ương dành tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 10 suất cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có thành tích nổi bật; 10 suất cho cán bộ, nhân viên nhà trường có hoàn cảnh khó khăn, tích cực trong phong trào; 10 suất cho đại diện các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; 20 suất cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó của Trường Cao đẳng Du lịch Huế.

Tại Trường Cao đẳng Du lịch Huế đã diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng: Hiến máu nhân đạo; hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; thi tìm hiểu về an ninh, an toàn, phòng chống ma túy, chủ quyền biển đảo; triển lãm ảnh, sách; các hoạt động nghề nghiệp của trường...