Bắt đối tượng nhiều lần đột nhập nhà dân trộm tài sản

Dựng lại hiện trường vụ trộm cắp tài sản do Trịnh Công Thảo thực hiện

Theo thông tin từ cơ quan Công an, trong khoảng thời gian từ ngày 22 - 25/7/2025, trên địa bàn phường Thanh Thủy (gồm P. Thủy Dương, Thủy Phương, Thủy Thanh cũ) liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an phường Thanh Thủy triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét, xác minh danh tính đối tượng gây án là Trịnh Công Thảo (SN 1986, trú tại phường Hương Trà, TP. Huế) và tổ chức bắt giữ ngay khi đối tượng đang chuẩn bị đột nhập nhà một người dân trên địa bàn phường Thanh Thủy trộm cắp tài sản.

Đối tượng khai nhận do không có việc làm, thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp. Từ đầu năm đến nay, Trịnh Công Thảo đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản với số tiền chiếm đoạt gần 135 triệu đồng. Được biết, Trịnh Công Thảo đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vào năm 2019.

Công an TP. Huế khuyến cáo đến người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống tội phạm và bảo quản tài sản cẩn thận, chú ý khóa, đóng kín các cửa trước khi ngủ hoặc ra khỏi nhà. Nếu phát hiện có đối tượng nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời xử lý.