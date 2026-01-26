  • Huế ngày nay Online
Thứ Hai, 26/01/2026

Nâng cao kiến thức pháp luật cho học sinh

HNN.VN - Ngày 26/1, tại Trường THCS Vinh Xuân, Đồn Biên phòng Vinh Xuân phối hợp với Công an xã Phú Vinh tổ chức tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật cho học sinh.

Ra mắt mô hình "Trường học không ma túy"

Hơn 200 học sinh được tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia; tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn ma túy. Dịp này, các đơn vị tổ chức lễ ra mắt mô hình “Trường học không ma túy”, tuyên truyền pháp luật về vũ khí vật liệu nổ, an toàn giao thông - an ninh trật tự trong dịp Tết Bính Ngọ.

Đồn Biên phòng Vinh Xuân là đơn vị có nhiều hoạt động đổi mới và đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; hình thành thói quen học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật cho giáo viên, học sinh và quần chúng nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân. Điển hình là đã tặng “Tủ sách pháp luật” với 200 đầu sách cho Trường THCS Vinh Thanh; tặng 200 đầu sách cho Trường THCS Vinh Xuân, góp phần giúp học sinh hình thành thói quen học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật.

Quỳnh Anh
 Từ khóa:
bộ độibiên phòngtuyên truyềnnâng caokiến thứcpháp luậthọc sinh
