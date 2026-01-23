  • Huế ngày nay Online
Kịp thời trao trả túi xách đánh rơi cho du khách người Anh

HNN.VN - Ngày 26/1, Công an TP. Huế cho biết đã tiếp nhận túi xách do người dân nhặt được và hỗ trợ trao trả cho một du khách nước ngoài.

Đại diện Công an phường Vỹ Dạ và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cùng người dân trao trả tài sản cho du khách. Ảnh: T.H

Khoảng 11 giờ ngày 24/1, bà Nguyễn Thị Lý (sinh năm 1971, trú tại phường Thanh Thủy) đã nhặt được túi xách, bên trong có một máy tính bảng hiệu Kindle và một hộ chiếu mang tên ông Neil Samuel Evans (sinh năm 1953, quốc tịch Anh).

Bà Nguyễn Thị Lý đã nhanh chóng mang toàn bộ tài sản nhặt được đến Công an phường Vỹ Dạ để trình báo và giao nộp, nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ xác minh, tìm kiếm người bị mất tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vỹ Dạ đã khẩn trương phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Huế tiến hành xác minh thông tin chủ sở hữu. Qua đó, đã mời ông Neil Samuel Evans đến trụ sở để nhận lại toàn bộ tài sản bị đánh rơi.

Tại buổi bàn giao, ông Neil Samuel Evans bày tỏ sự xúc động, vui mừng và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bà Nguyễn Thị Lý vì hành động đẹp. Đồng thời, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và hỗ trợ kịp thời của Công an phường Vỹ Dạ và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Huế.

Hành động của bà Nguyễn Thị Lý là tấm gương về lối sống đẹp, góp phần lan tỏa hình ảnh người dân Huế nghĩa tình, trung thực, văn minh. Bên cạnh đó, qua đây thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an trên địa bàn thành phố.

Minh Nguyên
Giữ hồn Huế qua tranh minh họa

Giữa nhịp sống đương đại ngày càng gấp gáp, Huế vẫn giữ cho mình một khoảng lặng riêng, nơi văn hóa, ký ức và nếp sống chậm rãi đan xen. Với tranh minh họa màu nước, họa sĩ trẻ Lê Thị Ánh Trang (Lê Trang) góp vào dòng chảy ấy một lát cắt tinh tế.

Giữ hồn Huế qua tranh minh họa
Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố luôn đồng hành cùng doanh nghiệp

Chiều 22/1, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 và gặp mặt doanh nghiệp hội viên mừng năm mới Bính Ngọ 2026. TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang dự và chỉ đạo hội nghị.

Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố luôn đồng hành cùng doanh nghiệp
Cắt thận đa nang và ghép thận đồng thời lần đầu tiên tại Việt Nam

Sáng 21/1, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế thông tin, ngày 6/1/2026, Bệnh viện đã ghi dấu mốc đặc biệt của y học Việt Nam khi lần đầu tiên thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ đồng thời hai thận đa nang khổng lồ kết hợp ghép thận trong cùng một lần mổ. Thành công này không chỉ mở ra cơ hội sống mới cho người bệnh suy thận giai đoạn cuối mà còn khẳng định năng lực làm chủ các kỹ thuật ghép tạng chuyên sâu của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam.

Cắt thận đa nang và ghép thận đồng thời lần đầu tiên tại Việt Nam
Huế tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình

Gần 95 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, dân tộc Việt Nam đã trải qua hai kỷ nguyên vẻ vang. Kỷ nguyên thứ nhất là Kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội (1930 - 1975), khởi đầu từ năm 1930 khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, dẫn đến thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám 1945 và những chiến công vĩ đại trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược (1946 - 1975), cùng những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc những năm 1954 - 1975.

Huế tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình
Tết gắn kết yêu thương cho trẻ khuyết tật

Gần 200 trẻ khuyết tật cùng nhau trải nghiệm các hoạt động vui xuân nằm trong chương trình “Tết - gắn kết yêu thương” dành cho trẻ có khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển.

Tết gắn kết yêu thương cho trẻ khuyết tật

