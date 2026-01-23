Kịp thời trao trả túi xách đánh rơi cho du khách người Anh

Đại diện Công an phường Vỹ Dạ và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cùng người dân trao trả tài sản cho du khách. Ảnh: T.H

Khoảng 11 giờ ngày 24/1, bà Nguyễn Thị Lý (sinh năm 1971, trú tại phường Thanh Thủy) đã nhặt được túi xách, bên trong có một máy tính bảng hiệu Kindle và một hộ chiếu mang tên ông Neil Samuel Evans (sinh năm 1953, quốc tịch Anh).

Bà Nguyễn Thị Lý đã nhanh chóng mang toàn bộ tài sản nhặt được đến Công an phường Vỹ Dạ để trình báo và giao nộp, nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ xác minh, tìm kiếm người bị mất tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vỹ Dạ đã khẩn trương phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Huế tiến hành xác minh thông tin chủ sở hữu. Qua đó, đã mời ông Neil Samuel Evans đến trụ sở để nhận lại toàn bộ tài sản bị đánh rơi.

Tại buổi bàn giao, ông Neil Samuel Evans bày tỏ sự xúc động, vui mừng và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bà Nguyễn Thị Lý vì hành động đẹp. Đồng thời, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và hỗ trợ kịp thời của Công an phường Vỹ Dạ và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Huế.

Hành động của bà Nguyễn Thị Lý là tấm gương về lối sống đẹp, góp phần lan tỏa hình ảnh người dân Huế nghĩa tình, trung thực, văn minh. Bên cạnh đó, qua đây thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an trên địa bàn thành phố.