Trang cấp đồng bộ thiết bị, trang phục hoạt động công an cơ sở

HNN.VN - Ngày 28/1, Phòng Hậu cần Công an TP. Huế tổ chức trang cấp 798 bộ thiết bị cho lực lượng công an các xã, phường trên địa bàn thành phố nhằm phục vụ triển khai nhiệm vụ trong tình hình mới, trọng tâm là thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Nâng cao kiến thức pháp luật cho học sinhKịp thời trao trả túi xách đánh rơi cho du khách người AnhPhòng ngừa cháy, nổ từ sớm tại cơ sở kinh doanh, lưu trú

Phòng Hậu cần Công an TP. Huế bàn giao trang thiết bị cho công an các xã, phường. Ảnh: T.H

Các trang thiết bị được trang cấp gồm: máy tính, máy scan, thiết bị xác thực căn cước công dân, thiết bị xác thực khuôn mặt và các phương tiện kỹ thuật cần thiết khác. Việc đầu tư, bổ sung hệ thống máy móc, trang thiết bị nhằm phục vụ hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời bảo đảm mục tiêu duy trì Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước và phục vụ Nhân dân.

Trước đó, vào ngày 27/1, Phòng Hậu cần Công an thành phố cũng tổ chức trang cấp 5.873 bộ trang phục cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Việc trang cấp kịp thời góp phần bảo đảm điều kiện, phương tiện để lực lượng này thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Thông qua việc chủ động trang cấp đồng bộ trang phục, trang thiết bị cho các lực lượng, Phòng Hậu cần Công an TP. Huế đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công an cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong Công an nhân dân.

Minh Nguyên
