Phạt vi phạm hành chính 3 cá nhân và 2 tổ chức mua bán, vận chuyển, tàng trữ dầu DO trái phép

Lực lượng BĐBP làm việc với chủ phương tiện vi phạm

Thực hiện kế hoạch nghiệp vụ của Phòng Nghiệp vụ về điều tra, xác minh, đấu tranh với hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép xăng, dầu ở khu vực biên giới, ngày 13/5, Phòng Nghiệp vụ, BĐBP thành phố Huế chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Lăng Cô, tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn. Khi đến tại khu vực số nhà 144 đường Lạc Long Quân, thôn Lập An, xã Chân Mây - Lăng Cô, TP. Huế thì phát hiện ông Võ Trung Phước (sinh năm 1975, thường trú tại 87 Lê Đại, phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng) là người điều khiển xe ô tô xi téc nhãn hiệu HUYDAI, BKS 43H-025.43, đang có hành vi bơm dầu DO từ trên xe ô tô 43H-025.43 vào bồn chứa (xi téc) được đặt tại địa chỉ 144 đường Lạc Long Quân, thôn Lập An, xã Chân Mây - Lăng Cô, do ông Phạm Xuân Long (sinh năm1953, thường trú tại khu phố Mỹ Thạch Đông, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng), là người quản lý.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Phước đã bơm được khoảng 5.100 lít dầu DO từ trên xe xuống bồn chứa. Số lượng dầu trên xe ô tô xi téc còn khoảng 7.550 lít dầu DO. Kiểm tra bồn chứa xi téc được đặt tại số 144 đường Lạc Long Quân, thôn Lập An, xã Chân Mây - Lăng Cô, ông Long không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến việc đặt và đảm bảo vận hành bồn chứa theo quy định của pháp luật, không có hóa đơn, chứng từ về số hàng hóa được tàng trữ trong bồn chứa.

Tổ công tác đã yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, tiến hành lập biên bản làm việc, biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (1 xe bồn xi téc, 1 bồn xi téc chứa dầu, 1 trạm bơm; 13.750 lít dầu DO) và đưa các đối tượng cùng tang vật, phương tiện về Đồn Biên phòng Lăng Cô để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Qua quá trình điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng, tổ chức có liên quan, ngày 13/6, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân và 2 tổ chức về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ dầu DO trái phép. Hình thức phạt chính: phạt tiền, với tổng số tiền phạt là 162,5 triệu đồng. Hình thức phạt bổ sung: tịch thu tang vật vi phạm là 6.200 lít dầu DO, trị giá 148,8 triệu đồng.