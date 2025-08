Phát huy vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh trật tự

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu tặng Cờ thi đua của Chính phủ về thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024 cho Phòng Cảnh sát hình sự

Tham dự có ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND , Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế và các UVTV Thành ủy: Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố... Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2025, Công an TP. Huế chủ động nắm bắt, phân tích, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố các chủ trương, giải pháp hiệu quả để giữ vững an ninh chính trị, không để phát sinh các điểm nóng, phức tạp. Tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố tiếp tục được kiềm chế và giảm so với cùng kỳ năm 2024. Số vụ phạm pháp hình sự giảm 15,02%; tỷ lệ điều tra, kết luận án đạt 85,8%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng kết luận đạt 100%, vượt chỉ tiêu đề ra.

Công tác đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy được tổ chức thực hiện hiệu quả; qua đó, đã bắt, xử lý hình sự 120 vụ với 252 đối tượng về ma túy; xử lý hành chính 123 vụ với 181 đối tượng, phạt tiền 328 triệu đồng… Cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Công an TP. Huế còn thực hiện Đề án “Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương” theo hướng “Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở” của Đảng ủy Công an Trung ương và tổ chức tiếp nhận 5 nhiệm vụ mới từ các sở, ngành và địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn (ở giữa), Giám đốc Công an thành phố trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020 - 2025

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2025 của lực lượng Công an TP. Huế. Đồng thời nhấn mạnh: Công an TP. Huế cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự; kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp với các loại tội phạm, nhất là sau khi triển khai chính quyền địa phương hai cấp.

Bí thư Thành ủy lưu ý: Công an thành phố phải đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ở cấp cơ sở. Đồng thời, chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu công tác đã đề ra, quyết tâm đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố.

Dịp này, Công an TP. Huế tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuyên dương những tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020 - 2025.

Tại hội nghị, Công an thành phố đã công bố và trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ về thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024 cho Phòng Cảnh sát hình sự. Đồng thời, trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố cho 11 tập thể và 70 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020 - 2025; 4 tập thể và 38 cá nhân có thành tích đột xuất trong tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.