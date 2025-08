Bám sát địa bàn, giữ ổn định an ninh trật tự cơ sở

Phòng Hậu cần Công an TP. Huế trang cấp bổ sung xe ô tô tải chuyên dụng cho công an các xã, phường mới để kịp thời phục vụ công tác

Nhanh chóng và kịp thời

Cuối tháng 6 vừa qua, Công an TP. Huế thông báo tạm dừng thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử nhằm phục vụ cập nhật, điều chỉnh các hệ thống cơ sở dữ liệu để đảm bảo lộ trình triển khai tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (CQĐP2C) chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7.

Là một trong những trường hợp bị ảnh hưởng do không thể cấp đổi thẻ căn cước theo mốc tuổi quy định, ông Nguyễn Văn Thức (60 tuổi, phường Thuận Hóa) cho biết: Do căn cước hết hạn nên bản thân gặp nhiều khó khăn khi thực hiện các giao dịch tại ngân hàng, nếu kéo dài thì rất bất tiện.

Ngay sau CQĐP2C đi vào hoạt động, Công an TP. Huế đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng bố trí 11 điểm cấp thẻ căn cước phân bổ dàn trải trên địa bàn nhằm tiếp tục phục vụ nhu cầu người dân.

“Khi nhận được thông tin, tôi đã đến điểm cấp thẻ căn cước tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thuận Hóa (sáp nhập từ các phường: Phú Hội, Phú Nhuận, Phường Đúc, Vĩnh Ninh, Phước Vĩnh và Trường An) để làm thủ tục. Quá trình diễn ra nhanh chóng dưới sự hướng dẫn tận tình của các đồng chí công an”, ông Thức chia sẻ.

Dù mới đi vào hoạt động từ ngày 1/7 nhưng cán bộ, chiến sĩ công an các xã, phường trên địa bàn thành phố đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, bắt tay vào ngay công việc để giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân.

Những ngày qua, Ban Giám đốc Công an TP. Huế đã đến thăm và làm việc tại nhiều đơn vị công an phường, xã sau sáp nhập. Trong đó, Ban Giám đốc Công an thành phố yêu cầu công an các xã, phường phải nhanh chóng ổn định bộ máy, không để gián đoạn các hoạt động. Đồng thời, cần bắt tay ngay vào công tác xây dựng lực lượng, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ; tăng cường sự thống nhất, đồng thuận, đoàn kết, gắn bó, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đảm bảo an ninh trật tự

Ngày 1/7 vừa qua, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương đã ký Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tổ chức vận hành thông suốt mô hình CQĐP2C và xây dựng xã, phường toàn diện. Một trong những phương châm cụ thể được Chủ tịch UBND TP. Huế nhấn mạnh là “Không tệ nạn - Không tiếng ồn/ ô nhiễm - Không phát sinh điểm nóng”.

Theo đó, lực lượng công an tại địa phương đã đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện và ngăn chặn từ sớm để không phát sinh tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội mới trên địa bàn. Đồng thời, đảm bảo nắm chắc địa bàn, xử lý kịp thời, không để phát sinh phức tạp, kéo dài; không phát sinh điểm nóng, tụ tập đông người…

Là địa phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường An Đông, An Tây và An Cựu, phường An Cựu mới có hơn 83 nghìn nhân khẩu với địa bàn trải dài. Ngay từ những ngày đầu tiên đi vào hoạt động, Công an phường đã phân công cán bộ, chiến sĩ phối hợp tuần tra phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu cho biết: Bên cạnh việc đảm bảo tiến độ giải quyết các hồ sơ, TTHC cho người dân, đơn vị chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tiếp tục bám địa bàn và tăng cường tuần tra, kiểm soát với mục tiêu đảm bảo tình hình an ninh trật tự, không để xảy ra các điểm nóng.

Tại phường Hương An (sáp nhập từ phường Hương An, An Hòa và Hương Sơ) hiện có gần 36 nghìn nhân khẩu, trải đều 13 khu vực với 29 tổ dân phố. Có địa bàn trải rộng, dân số đông nên công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được lực lượng công an địa phương đặc biệt chú trọng.

Ngoài nỗ lực giải quyết tốt các TTHC cho người dân, Công an phường Hương An đã chú trọng bố trí các tổ công tác để kịp thời giải quyết tốt công việc, đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, quyết tâm giải quyết tốt các vụ việc ngay từ cơ sở.

Theo thông tin từ Công an TP. Huế, sau sáp nhập địa giới hành chính, toàn thành phố có 21 công an phường và 19 công an xã. Đặt mục tiêu xây dựng công an cấp xã vững mạnh, toàn diện, hoạt động hiệu quả, gần dân, sát dân, đủ sức giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP. Huế đã chỉ đạo trưởng, phó trưởng công an cấp xã mới chủ động nắm bắt ngay tình hình địa bàn và các vụ việc nổi lên, phức tạp về an ninh trật tự để tham mưu xử lý gắn với khẩn trương triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ, chỉ tiêu công tác được giao.

“Công an cấp xã cần chú trọng và làm tốt công tác tham mưu để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng, chống tội phạm. Kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm ngay tại cơ sở; chủ động bố trí lực lượng, điều kiện đảm bảo để thực hiện các dịch vụ công; thực hiện nhiệm vụ liên tục, không làm gián đoạn, ngắt quãng”, Giám đốc Công an TP. Huế nhấn mạnh.