Đẩy mạnh hợp tác giữa Công an TP. Huế và Công an tỉnh Sơn Đông

Đoàn công tác Công an TP. Huế tham quan nghiệp vụ tại đồn Công an đường Chấn Hưng, quận Hoè Âm, TP. Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

Phó Giám đốc Thường trực Công an tỉnh Sơn Đông Trương Nguyệt Ba bày tỏ vui mừng khi được đón đoàn công tác Công an TP. Huế sang thăm và làm việc. Điều này thể hiện tình cảm cũng như hiệu quả quan hệ hợp tác giữa lực lượng công an hai bên.

Tại buổi hội đàm, Công an TP. Huế và Công an tỉnh Sơn Đông đã trao đổi tình hình, đánh giá kết quả một năm thực hiện bản ghi nhớ hợp tác và trao đổi một số kinh nghiệm trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Phó Giám đốc Thường trực Công an tỉnh Sơn Đông chúc mừng những thành tựu, kết quả đạt được của TP. Huế trong thời gian qua; nhất là việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an Việt Nam về tinh gọn tổ chức bộ máy, tổ chức mô hình chính quyền và công an địa phương 2 cấp.

Đại diện lãnh đạo công an hai bên ghi nhận, đánh giá cao kết quả hợp tác đã đạt được trên các lĩnh vực công tác công an trong năm vừa qua; nhất là công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin liên quan đến các vấn đề an ninh, trật tự. Qua đó, góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước và vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc ngày càng gắn bó, sâu sắc hơn.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Công an TP. Huế với Công an tỉnh Sơn Đông, thời gian tới, đại diện lãnh đạo công an hai bên đã thống nhất các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đề ra tại buổi hội đàm. Trong đó, tập trung đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, truy bắt đối tượng truy nã, các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép... và làm tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân, doanh nghiệp của mỗi nước ở địa phương của mình.

Dịp này, Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP. Huế đã trân trọng chuyển thư chúc mừng của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố đến ông Lý Vỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Giám đốc Công an tỉnh Sơn Đông vừa được bổ nhiệm chức vụ Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Ủy ban Kỷ luật, Phó Bí thư phụ trách Ủy ban Giám sát tỉnh Sơn Đông. Đồng thời, cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, chân thành và tình cảm của lãnh đạo Công an tỉnh Sơn Đông ngay từ khi đoàn công tác Công an TP. Huế vừa đến Trung Quốc. Trong thời gian thăm và làm việc tại tỉnh Sơn Đông, đoàn công tác Công an TP. Huế đã đến thăm, khảo sát công tác nghiệp vụ tại các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh Sơn Đông.

Trong khuôn khổ của chuyến công tác, đoàn công tác cũng đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Trung Quốc.