Nỗ lực phục vụ người dân sau sáp nhập đơn vị hành chính

Công an phường Phú Xuân tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân

Người dân hài lòng

Những ngày đầu tháng 7, tại trụ sở Công an phường Phú Xuân, lực lượng công an đã nhanh chóng tổ chức tiếp nhận và hỗ trợ người dân đến làm các thủ tục hành chính (TTHC). Do được sáp nhập từ 6 phường cũ là Gia Hội, Phú Hậu, Tây Lộc, Thuận lộc, Thuận Hòa, Đông Ba nên Phú Xuân là phường có quy mô dân số lớn nhất của thành phố với hơn 130.000 nhân khẩu. Trung bình mỗi ngày, Công an phường Phú Xuân tiếp nhận từ 100 - 150 lượt công dân đến làm các loại giấy tờ.

Quyết tâm không để tồn đọng hồ sơ, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, kéo dài thời gian, cán bộ và chiến sĩ công tác tại Công an phường Phú Xuân nỗ lực chạy đua với thời gian, tranh thủ tăng ca làm việc cả buổi trưa và buổi tối để kịp giải quyết công việc, TTHC cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Hiếu (SN 1960) chia sẻ: “Thời điểm tôi đến Công an phường Phú Xuân để giải quyết thủ tục đã có khá đông người dân ngồi ở hàng ghế chờ đợi đến lượt. Nhờ tinh thần khẩn trương, thái độ làm việc tận tình, chu đáo và trách nhiệm của cán bộ công an phường nên công tác giải quyết thủ tục nhanh gọn, khiến bà con rất phấn khởi”.

Tại khu vực tiếp dân của Công an phường Phong Dinh (1), dù vừa chuyển vào trụ sở mới nhưng cơ sở vật chất đã được bố trí gọn gàng, khoa học. Tuy số lượng công dân đông nhưng với sự chủ động từ sớm, cán bộ và chiến sĩ công an phường đã khẩn trương bắt tay vào nhiệm vụ mới, không để ngắt quãng, gián đoạn. Vì vậy, mọi công dân đều được tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hồ sơ nhanh chóng, thông suốt, bảo đảm đúng quy trình, quy định.

Bà Mai Tú Vân (SN 1965) cho hay, ban đầu bản thân khá băn khoăn vì không biết ngày đầu thực hiện việc sáp nhập, các TTHC có được giải quyết. Nhưng đến trụ sở Công an phường Phong Dinh, bà Vân bất ngờ khi được các cán bộ, chiến sĩ công an đón tiếp, hướng dẫn và hỗ trợ làm xong các thủ tục chỉ sau thời gian ngắn.

Nhanh chóng nhập cuộc

Tại xã Lộc An (2), những ngày qua, cán bộ và chiến sĩ đều nỗ lực ổn định trụ sở làm việc, sắp xếp hồ sơ, tài liệu khoa học để có thể bắt tay thực hiện nhiệm vụ một cách nhanh nhất. Buổi giao ban đầu tiên của công an xã, ai nấy đều phấn khởi, vui tươi và thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tá Lê Khánh Hà, Trưởng Công an xã Lộc An cho biết: “Để thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn được thông suốt, không ngắt quãng, ban chỉ huy công an xã đã xác định trách nhiệm cụ thể và quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. Từ đó, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Công an thành phố giao, đặc biệt là giải quyết TTHC theo nguyện vọng của người dân. Mặc dù ban đầu còn rất nhiều khó khăn nhưng với tinh thần quyết tâm cao nhất, chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Trước đó, Ban Giám đốc Công an TP. Huế đã khảo sát thực tế trụ sở làm việc, hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác nghiệp vụ và điều kiện sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ sau khi sáp nhập. Đồng thời, trực tiếp kiểm tra quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân tại công an các xã, phường.

Theo Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP. Huế, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố đã quán triệt đến các phòng trực thuộc và công an cấp xã, phường phát huy sự chủ động, trách nhiệm, làm việc với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”. Việc triển khai các biện pháp công tác phải nhất quán, đồng bộ, nhanh chóng, hiệu quả; không chỉ giữ vững an ninh trật tự mà còn giúp người dân nhanh chóng ổn định với địa giới hành chính mới, củng cố lòng tin vào công cuộc sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là nền tảng quan trọng, tạo khí thế mới cho sự phát triển của TP. Huế trong thời kỳ hội nhập theo Nghị quyết Trung ương.

(1) Sáp nhập từ phường, xã Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương

(2) Sáp nhập từ xã Lộc Hòa, Lộc Điền, Lộc An