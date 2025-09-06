Nhanh chóng bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo bán đồ cổ

Công an TP. Huế bắt giữ các đối tượng trong nhóm lừa đảo

Trước đó, trên địa bàn thành phố xuất hiện nhóm đối tượng đến nhà người dân và giả vờ tung tin vừa đào được đồ đồng cổ. Sau đó, các đối tượng dụ dỗ nhiều người mua lại đồ cổ vừa đào được với giá rẻ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP. Huế nhận định, đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, lợi dụng lòng tham để chiếm đoạt tài sản. Đề nghị người dân cảnh giác cao độ, tuyệt đối không nghe theo, không mua bán đồ cổ với những trường hợp tương tự.

Hiện Công an TP. Huế đã bắt giữ các đối tượng có liên quan và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Người dân nếu là bị hại của thủ đoạn lừa đảo trên cần liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế để trình báo vụ việc tại địa chỉ số 2 Nguyễn Thái Học, phường Thuận Hóa hoặc qua số điện thoại 0234.382.6666.