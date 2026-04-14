Tự xác thực SIM chính chủ qua VNeID: Người dùng chủ động “làm sạch” thuê bao

Nhân viên nhà mạng cập nhật thông tin thuê bao di động cho khách hàng

Kiểm soát thuê bao

Điểm mới đáng chú ý của Thông tư 08/2026 là trao quyền chủ động cho người sử dụng. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nhà mạng như trước, người dân có thể trực tiếp tra cứu toàn bộ các số thuê bao đứng tên mình trên VNeID.

Từ đó, người dùng xác nhận các số đang sử dụng và phản ánh những số không còn thuộc quyền kiểm soát. Đây được xem là công cụ quan trọng để “làm sạch” dữ liệu thuê bao vốn tồn tại nhiều bất cập trong thời gian dài.

Chị Nguyễn Thị Lan (phường Phú Xuân) cho biết, trước đây từng cho người thân mượn giấy tờ để đăng ký SIM nhưng sau đó không còn sử dụng nữa. “Giờ có thể tự kiểm tra trên VNeID, tôi thấy yên tâm hơn vì biết chính xác mình đang đứng tên bao nhiêu số, tránh rủi ro bị liên lụy nếu có vấn đề phát sinh”, chị Lan nói.

Theo quy định, mỗi thuê bao phải xác thực đầy đủ 4 trường thông tin gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh và ảnh khuôn mặt. Việc bổ sung yếu tố sinh trắc học được đánh giá là bước tiến quan trọng nhằm đảm bảo mỗi sim gắn với một cá nhân cụ thể.

Hệ thống còn bổ sung cơ chế kiểm soát khi người dùng thay đổi thiết bị. Trong vòng tối đa 2 giờ kể từ khi phát hiện thuê bao hoạt động trên thiết bị mới, doanh nghiệp viễn thông sẽ tạm dừng chiều gọi đi và nhắn tin, đồng thời yêu cầu người dùng xác thực lại bằng khuôn mặt.

Nếu sau 30 ngày không hoàn tất xác thực, thuê bao sẽ bị khóa hai chiều và có thể bị chấm dứt hợp đồng. Quy trình này được thiết kế nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng SIM bị mất hoặc bị đánh cắp để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Theo cơ quan quản lý, SIM rác và SIM không chính chủ lâu nay là công cụ phổ biến để các đối tượng xấu thực hiện hành vi lừa đảo, giả mạo cơ quan chức năng, ngân hàng, thậm chí phục vụ các hoạt động phạm pháp trên không gian mạng. Việc siết chặt xác thực được xem là giải pháp cần thiết trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi.

Không phải ai cũng cần xác thực lại

Song song với quy định mới, các doanh nghiệp viễn thông như MobiFone, Viettel, VNPT cũng đã triển khai các nền tảng hỗ trợ người dùng chuẩn hóa thông tin thuê bao ngay trên ứng dụng riêng.

Phó Giám đốc MobiFone Huế Phan Văn Hoài thông tin: Việc tích hợp xác thực qua VNeID giúp rút ngắn đáng kể quy trình đăng ký, không còn phụ thuộc vào giao dịch trực tiếp hay video call như trước. MobiFone đã chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật để đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo việc xác thực diễn ra nhanh chóng, an toàn và thuận tiện cho khách hàng.

Theo ông Hoài, chính sách mới không chỉ giúp bảo vệ người dùng mà còn góp phần làm lành mạnh hóa thị trường viễn thông. Khi mỗi thuê bao đều được xác thực chính chủ, các hành vi lợi dụng sim ẩn danh để lừa đảo sẽ bị thu hẹp đáng kể.

Một điểm đáng chú ý là không phải toàn bộ thuê bao đều phải thực hiện xác thực lại. Những người đã sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2 hoặc đã đăng ký bằng căn cước công dân gắn chip sẽ được miễn, trừ trường hợp thay đổi thiết bị sau ngày 15/6.

Điều này giúp giảm tải thủ tục cho phần lớn người dùng, đồng thời tập trung xử lý nhóm thuê bao có nguy cơ cao, như sim không chính chủ hoặc chưa được đối soát đầy đủ thông tin.

Giám đốc Viettel Huế Nguyễn Huy Quang cho hay, người dùng có thể lựa chọn nhiều hình thức xác thực: trực tuyến qua VNeID, qua ứng dụng của nhà mạng, hoặc trực tiếp tại các điểm giao dịch. Việc đa dạng hóa kênh thực hiện được đánh giá là phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân.

Không chỉ đặt ra yêu cầu với người dùng, Thông tư 08/2026 cũng siết chặt trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông. Các nhà mạng phải đối chiếu dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, lưu trữ đầy đủ thông tin và đảm bảo tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Về phía người dân, người đứng tên thuê bao sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu số điện thoại của mình bị sử dụng vào mục đích vi phạm.

Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo qua điện thoại, tin nhắn ngày càng gia tăng, việc chuẩn hóa dữ liệu thuê bao vừa là yêu cầu quản lý, đồng thời còn là “lá chắn” bảo vệ người dùng. Với công cụ mới từ VNeID, mỗi cá nhân giờ đây có thể chủ động hơn trong việc kiểm soát danh tính số của mình, một bước tiến nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn trong hành trình xây dựng môi trường số an toàn, minh bạch.