2 khách hàng được giải ngân vốn mua nhà ở xã hội

Cán bộ ngân hàng hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục vay vốn

Thực hiện Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, các đối tượng như người có công với cách mạng; hộ gia đình nghèo, cận nghèo; người thu nhập thấp; công nhân; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp… được vay vốn nhà ở xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở.

Quy định là vậy song đa phần khách hàng tiếp cận nguồn vốn này chủ yếu để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở. Các đối tượng vay vốn mua, thuê mua nhà ở xã hội khó tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi này, nguyên nhân chủ yếu là do việc áp dụng tiêu chí liên quan đến danh mục dự án được công bố, dẫn đến quá trình xác định điều kiện vay vốn chưa thống nhất.

Trước thực tế này, UBND thành phố Huế đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị rà soát, tháo gỡ nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Chi nhánh NHCSXH thành phố Huế đã chủ động phối hợp cùng với chủ đầu tư rà soát, thống nhất các nội dung cần điều chỉnh trong hợp đồng ba bên theo hướng hài hòa lợi ích, vừa bảo toàn nguồn vốn tín dụng chính sách, vừa bảo đảm tính khả thi trong triển khai thực tế.

Đồng thời, chủ động phối hợp với Phòng Công chứng số 1 thành phố Huế hướng dẫn, hoàn thiện quy trình công chứng hợp đồng thế chấp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Riêng đối với các dự án mà chủ đầu tư đang thế chấp tại tổ chức tín dụng khác, NHCSXH thành phố phối hợp với các sở, ngành liên quan yêu cầu thực hiện giải chấp từng căn hộ hoặc có văn bản cam kết đồng ý cho bán từ phía ngân hàng nhận thế chấp. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người vay vốn.

Ngân hàng thực hiện giải ngân vốn vay cho khách hàng

Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thông tin, đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cho 43 khách hàng tiếp theo và dự kiến sẽ tiếp tục giải ngân khoảng 25 tỷ đồng từ nay đến tháng 9/2026. Trong gói vay này có 31 khách hàng mua nhà ở xã hội tại dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2 (Ecogarden) và 12 khách hàng tại dự án Khu C thuộc Khu đô thị mới An Vân Dương.

Song song đó, ngân hàng cũng liên tục tiếp nhận, hướng dẫn làm thủ tục cho nhiều người dân khác có nhu cầu để kịp thời tiếp sức cho giấc mơ an cư.