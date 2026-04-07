Chuyên gia chia sẻ cách chống lừa đảo khi Thông tư 08 về SIM chính chủ có hiệu lực

Nhân viên nhà mạng hỗ trợ thuê bao thực hiện các thủ tục cần thiết

Theo quy định mới, mọi số thuê bao di động đều phải được xác thực với 4 trường thông tin: số định danh cá nhân; họ tên; ngày, tháng, năm sinh; sinh trắc học ảnh khuôn mặt. Các trường thông tin này phải khớp hoàn toàn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

Theo các chuyên gia viễn thông của Viettel, trong giai đoạn đầu triển khai, để tránh tình trạng quá tải và bảo đảm quyền lợi tối đa, người dùng không nên chờ tới khi nhận tin nhắn cảnh báo khóa số mới thực hiện, trái lại cần chủ động kiểm tra và cập nhật ngay lập tức. Các kênh chính thống và an toàn nhất được khuyến nghị ưu tiên trong thời điểm này gồm: tự cập nhật qua ứng dụng MyViettel; ra trực tiếp cửa hàng Viettel; qua các đội chăm sóc, hỗ trợ ở vùng sâu, vùng xa.

Trong đó, tự cập nhật qua ứng dụng MyViettel là phương thức nhanh, chủ động nhất. Khách hàng chỉ cần đăng nhập ứng dụng MyViettel, chọn chức năng “Xác thực thông tin thuê bao", sau đó thực hiện theo các bước: chụp ảnh căn cước công dân và ảnh chân dung, quét chip trên căn cước bằng điện thoại rồi thực hiện ký hợp đồng, chờ hệ thống xác nhận cập nhật thành công.

Tại các cửa hàng Viettel, người dùng chỉ cần mang căn cước gắn chip, đội ngũ nhân viên sẽ hỗ trợ thao tác hoàn toàn miễn phí. Ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, địa bàn xa cửa hàng, Viettel sẽ tổ chức các đội nhân viên chăm sóc, hỗ trợ tại một số điểm tập trung.

Dự kiến, khách thuê bao sẽ có khoảng từ 30-60 ngày để cập nhật trước khi bị chặn dịch vụ.

Nếu đang dùng chứng minh nhân dân 9 số, khách hàng cần cập nhật lại thông tin căn cước gắn chip trên ứng dụng MyViettel. Trường hợp đăng ký SIM di động bằng hộ chiếu, chứng minh thư của quân đội/công an hoặc nhận tin nhắn mời chuẩn hóa thông tin thuê bao từ đầu số Viettel, khách hàng cần cập nhật qua tính năng “Chuẩn hóa thông tin” trên ứng dụng.

Đối với nhóm thuê bao đứng tên hộ (vợ chồng, con cái, bố mẹ, anh em): chủ cũ và chủ mới cần trực tiếp đến cửa hàng Viettel để thực hiện chuyển chủ quyền theo quy định. Các trường hợp khác cần gọi tổng đài 18008098 để được hỗ trợ.

Một điểm đột phá của Thông tư 08 là quy định về việc thay đổi thiết bị: khi người dùng tháo SIM và lắp sang một điện thoại khác, hệ thống sẽ rà soát và tạm dừng dịch vụ gọi đi trong tối đa 2 giờ. Lúc này, người dùng bắt buộc phải mở ứng dụng MyViettel để xác thực lại ảnh khuôn mặt chuẩn FIDO nhằm phòng chống kẻ gian ăn cắp SIM để nhận mã OTP ngân hàng.

Cũng theo chuyên gia của Viettel, khách thuê bao cần lưu ý tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu ứng dụng VNeID hoặc mật khẩu MyViettel cho bất kỳ ai gọi điện xưng là "cán bộ", "công an" hay "nhân viên tổng đài"; không bấm vào link lạ gửi qua SMS/Zalo yêu cầu "tải app xác thực khuôn mặt"; chỉ xác thực trên ứng dụng MyViettel chính chủ (tải từ App Store/Google Play) hoặc ra trực tiếp Cửa hàng Viettel.

https://nhandan.vn/chuyen-gia-chia-se-cach-chong-lua-dao-khi-thong-tu-08-ve-sim-chinh-chu-co-hieu-luc-post954728.html?gidzl=RTeyUjlAkXjlnpLwsz6p6c_2FNd2sB4VTyyuAiBPuqyaocKfaTwwI26UPYcLtkvATCynApU38xvMtygt6G