Triển khai giải pháp QR động cho tiểu thương chợ Đông Ba

Đại diện các đơn vị nhấn nút ra mắt giải pháp

Giải pháp QR động là kết quả của thỏa thuận hợp tác giữa ba bên nhằm đẩy mạnh công tác thu hộ và số hóa các hoạt động tại chợ. Nền tảng cốt lõi là sự tích hợp giữa phần mềm quản lý chợ của VNPT Huế và hệ thống thanh toán điện tử của BIDV.

Thay vì sử dụng tiền mặt hay mã QR tĩnh truyền thống, mã QR động được sinh ra tự động cho mỗi giao dịch, chứa đầy đủ thông tin về số tiền và nội dung thanh toán, giúp đảm bảo tính chính xác tuyệt đối và thuận tiện trong việc đối soát dữ liệu.

Hệ thống sẽ áp dụng cho việc thanh toán các loại phí dịch vụ thiết yếu tại chợ như: tiền thuê mặt bằng, bảo vệ đêm, vệ sinh môi trường, tiền điện và tiền nước.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được chứng kiến quy trình thực tế, kết quả giao dịch sẽ được thông báo tức thì qua điện thoại của tiểu thương.

Để hỗ trợ tiểu thương chuyển đổi phương thức thanh toán, BIDV Huế cam kết sẽ cùng với các đơn vị phối hợp đảm bảo hệ thống vận hành liên tục, nhanh chóng. BIDV Huế là đơn vị tài trợ triển khai hệ thống và sẽ hỗ trợ chi phí tin nhắn thông báo cho khách hàng trong 6 tháng đầu tiên kể từ khi đưa hệ thống vào vận hành thành công.

Việc triển khai QR động không chỉ giúp Ban Quản lý chợ Đông Ba nâng cao hiệu quả quản trị, giảm thiểu rủi ro tiền mặt mà còn khẳng định vị thế tiên phong của chợ Đông Ba trong việc xây dựng mô hình chợ thông minh, văn minh và hiện đại.