Bắt đối tượng giả danh cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

HNN.VN - Ngày 25/2, Công an phường An Cựu cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý một đối tượng có hành vi giả danh cán bộ công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa tại cơ quan công an 

Trước đó, Công an phường An Cựu tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.V. (sinh năm 2005, trú tại phường Phú Xuân). Theo nội dung trình báo, ngày 22/2/2026, chị V. đánh rơi một điện thoại iPhone 14 Pro Max tại khu vực đường Nhật Lệ (phường Phú Xuân). Sau đó, chị đăng tải thông tin lên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm.

Đến trưa 23/2, một người sử dụng số điện thoại 0877.619.788 liên hệ, cho biết đã nhặt được điện thoại và hẹn chị V. đến trụ sở Công an phường An Cựu (18 Hoàng Quốc Việt) để nhận lại tài sản.

Tại cổng trụ sở, chị V. gặp một nam thanh niên tự xưng tên Tuấn, giới thiệu là cán bộ Công an phường An Cựu rồi chủ động dẫn chị ra khu vực bên ngoài để trao đổi. Người này đưa ra nhiều thông tin gian dối, khẳng định đang giữ chiếc điện thoại của chị V. và yêu cầu chuyển 6,5 triệu đồng để “giải quyết dân sự” nhằm nhận lại tài sản.

Do tin tưởng, chị V. đã chuyển 4 triệu đồng theo yêu cầu (vì không đủ số tiền như đối tượng đưa ra). Sau khi nhận tiền, nam thanh niên rời đi và hứa sẽ sớm trao trả điện thoại. Tuy nhiên, sau đó đối tượng không thực hiện như cam kết. Nhận thấy bị lừa đảo, chị V. đã đến Công an phường An Cựu trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Cựu đã khẩn trương xác minh, truy xét và xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 2001, trú tại 1212 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài). Nghĩa được xác định đã giả danh cán bộ Công an phường An Cựu, đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Hiện vụ việc đang được Công an phường An Cựu tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi làm việc, liên hệ giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản, thủ tục hành chính cần trực tiếp thông qua trụ sở cơ quan công an hoặc cán bộ có thẩm quyền. Tuyệt đối không chuyển tiền cho người tự xưng là cán bộ để “giải quyết” vụ việc, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Minh Nguyên
