“Bắt cóc online” - thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào học sinh, sinh viên

Công an phường Kim Long kịp thời giải cứu một nam thanh niên bị các đối tượng “bắt cóc online” . Ảnh: Công an TP. Huế

Đánh vào tâm lý sợ hãi của nạn nhân

Đầu tháng 12/2025, Công an phường Phú Bài tiếp nhận trình báo của em N.T.H. (SN 2007, trú tại tỉnh Thái Nguyên) trong tình trạng lo lắng và hốt hoảng. Theo trình bày của nạn nhân, H. bị các đối tượng gọi điện giả danh công an và viện kiểm sát, vu cáo tham gia đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại TP. Hồ Chí Minh. Đối tượng lừa đảo còn gọi video, dàn cảnh có người mặc trang phục công an nhân dân và đe dọa tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai.

Theo chỉ dẫn của đối tượng, H. đã chuyển 500 ngàn đồng, rồi 5 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Đồng thời, H. bị yêu cầu mua điện thoại và sim mới để cắt liên lạc với gia đình. Ngày 1/12, kẻ gian tiếp tục chỉ đạo H. di chuyển liên tục từ Thái Nguyên - Hà Nội - Thanh Hóa - TP. Huế và một số địa phương khác.

Trong quá trình này, các đối tượng hướng dẫn H. truy cập một ứng dụng trên Zalo có tên “Công ty Tài chính FE CREDIT” để làm hồ sơ vay 18 triệu đồng; sau đó ép chuyển toàn bộ số tiền vay được vào tài khoản của người khác. Ngày 2/12, chúng tiếp tục chuyển cho H. 2 triệu đồng qua ví điện tử MoMo để thuê khách sạn và chi tiêu nhằm duy trì việc kiểm soát nạn nhân. Đến 23 giờ cùng ngày, H. đến phường Phú Bài thuê nhà nghỉ lưu trú.

Nhận thấy sự việc bất thường, H. đã đến Công an phường Phú Bài trình báo. Sau khi xác minh, lực lượng công an xác định H. là nạn nhân của thủ đoạn “bắt cóc online” và giải thích giúp H. hiểu đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức “bắt cóc online”. Sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng liên hệ với gia đình H. tại tỉnh Thái Nguyên để đón em trở về an toàn.

Tháng 10/2025, Công an phường An Cựu cũng đã kịp thời giải cứu một nam sinh viên bị các đối tượng lừa đảo bằng hình thức tương tự. Trước đó, Công an phường An Cựu nhận được tin báo từ một giảng viên của Đại học Huế cho biết sinh viên năm nhất T.H.H. (quê ở tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú tại phường An Cựu) nghi bị “bắt cóc online” và nhờ công an phường giúp đỡ.

Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu cho biết, sau khi nhận tin báo đã nhiều lần gọi cho em H. nhưng không liên lạc được nên nhắn tin cảnh báo thủ đoạn “bắt cóc online”. Cùng lúc, cán bộ Công an phường An Cựu đến khu trọ của H., phát hiện em vẫn đang trao đổi với các đối tượng lừa đảo mà không hay biết. Lực lượng công an đã trấn an, động viên và kịp thời ngăn H. chuyển tiền cho các đối tượng.

Qua xác minh, Công an phường An Cựu phát hiện các đối tượng đã sử dụng văn bản giả mạo thông báo của một trường đại học thuộc Đại học Huế về chương trình trao đổi sinh viên và xét duyệt học bổng Hiệp định tại Hàn Quốc năm 2025 - 2026. Trong thông báo giả mạo này ghi rõ nội dung em T.H.H. sẽ được nhận học bổng và yêu cầu chuẩn bị hồ sơ dự tuyển. Sau đó, các đối tượng gửi thông báo này qua mạng internet để em H. tin tưởng, làm theo lời dụ dỗ và yêu cầu em chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp.

Cơ quan chức năng không làm việc qua điện thoại

Theo Công an TP. Huế, từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn đã ghi nhận nhiều vụ việc liên quan đến hình thức lừa đảo “bắt cóc online”. Điểm chung là các nạn nhân đều trong trạng thái hoảng loạn, tin rằng bản thân đang bị công an điều tra thật. Các em bị cô lập hoàn toàn và làm theo chỉ dẫn của đối tượng. Học sinh, sinh viên, nhất là những em năm nhất, sống xa nhà, ít kinh nghiệm, rất dễ trở thành mục tiêu bị thao túng.

Để ngăn chặn, làm giảm tình trạng tội phạm lừa đảo bằng thủ đoạn trên, Công an TP. Huế khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa tội phạm, tuyên truyền cho mọi người về thủ đoạn của tội phạm lừa đảo. Gia đình, nhà trường cần quan tâm đến con em mình; nhất là những biểu hiện tâm lý bất thường và những quan hệ xã hội không rõ ràng.

Điều quan trọng nhất là không chuyển tiền khi chưa biết rõ thông tin lai lịch của người nhận. Khi gặp cuộc gọi lạ tự xưng là cán bộ công an, tòa án, viện kiểm sát cần thực hiện: tắt cuộc gọi, tạm ngắt kết nối Internet, trao đổi ngay với gia đình, thầy cô hoặc lực lượng công an xã, phường sở tại. Tuyệt đối không tự ý cách ly bản thân với gia đình, nhà trường.

Công an TP. Huế cũng phát đi thông điệp nhấn mạnh: “Không có bất kỳ cơ quan công quyền nào yêu cầu công dân chuyển tiền để chứng minh vô tội. Không cài đặt ứng dụng lạ, không chia sẻ thông tin cá nhân, hình ảnh cho người lạ qua mạng. Nếu nhận cuộc gọi nghi vấn, hãy giữ bình tĩnh - gọi lại cho người thân, hoặc trực tiếp đến công an để xác minh”.