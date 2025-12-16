  • Huế ngày nay Online
Cặp đôi dựng “kịch bản” đầu tư ảo, chiếm đoạt hơn 5,6 tỷ đồng

HNN.VN - Ngày 18/12, Tòa án Nhân dân TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với các bị cáo Phan Thị Ngọc Hiền (SN 1991) và Võ Kỳ (SN 1991), cùng trú tại TP. Huế.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồngGiải cứu thiếu niên 17 tuổi bị “bắt cóc online” từ Thái NguyênLập sổ công nợ giả, nhận án 7 năm tùThủ đoạn mạo danh ngân hàng, mất tiền trong chớp mắtCảnh báo giả danh cơ quan thuế để lừa đảo

Các đối tượng Hiền và Kỳ trước tòa  

Theo cáo trạng, vào năm 2020, Hiền và Kỳ thống nhất góp vốn làm ăn chung trong lĩnh vực mua bán đất đai, đồng thời vay mượn tiền của nhiều người để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, quá trình làm ăn thua lỗ, không còn khả năng trả nợ, hai bị cáo đã bàn bạc, thống nhất đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm tiếp tục huy động tiền và chiếm đoạt của các bị hại.

Cụ thể, từ tháng 2/2020 - 4/2023, Hiền và Kỳ đã dựng lên các “kịch bản” như đầu tư quầy thuốc, mở căng tin trong Bệnh viện Quốc tế, đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn lãi suất cao hoặc lo chuyển công tác cho người thân, khiến nhiều người tin tưởng giao tiền.

Bằng thủ đoạn này, hai bị cáo đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5,63 tỷ đồng của 3 bị hại; trong đó, chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Ph. 2,55 tỷ đồng; chị Nguyễn Thị B. 2,7 tỷ đồng và chị Trương Thị Thanh Th. 380 triệu đồng.

Ngoài hành vi phạm tội chung, Kỳ còn tự mình đưa ra thông tin gian dối, chiếm đoạt của chị Phan Thị Thùy U. số tiền 1,125 tỷ đồng; Phan Thị Ngọc Hiền cũng độc lập thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Thanh Th. 470 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của công dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội, cần xử lý nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Phan Thị Ngọc Hiền 10 năm tù, Võ Kỳ 12 năm 6 tháng tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của pháp luật.

THÁI SƠN
lừa đảochiếm đoạttài sảnkịch bảnbất động sảntòa ánxét xử
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lĩnh 16 năm tù vì nửa kg ma túy

Ngày 3/12, Tòa án nhân dân TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Ngọc Hải (SN 2002, trú phường Kim Trà, TP. Huế) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Lĩnh 16 năm tù vì nửa kg ma túy
Lập sổ công nợ giả, nhận án 7 năm tù

Ngày 27/11, Tòa án nhân dân TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Thanh Liên (SN 1983, trú TP. Huế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lập sổ công nợ giả, nhận án 7 năm tù
Khai thác, phát triển giá trị nhãn hiệu trên địa bàn thành phố Huế

Sáng 27/11, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ KH&CN tổ chức hội thảo "Khai thác, phát triển giá trị nhãn hiệu trên địa bàn thành phố Huế". Qua đó, tăng cường nhận thức, năng lực và sự kết nối trong việc khai thác, phát triển giá trị nhãn hiệu - một trong những nội dung trọng tâm trong chiến lược phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo của thành phố Huế giai đoạn mới.

Khai thác, phát triển giá trị nhãn hiệu trên địa bàn thành phố Huế

