Cặp đôi dựng “kịch bản” đầu tư ảo, chiếm đoạt hơn 5,6 tỷ đồng

Các đối tượng Hiền và Kỳ trước tòa

Theo cáo trạng, vào năm 2020, Hiền và Kỳ thống nhất góp vốn làm ăn chung trong lĩnh vực mua bán đất đai, đồng thời vay mượn tiền của nhiều người để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, quá trình làm ăn thua lỗ, không còn khả năng trả nợ, hai bị cáo đã bàn bạc, thống nhất đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm tiếp tục huy động tiền và chiếm đoạt của các bị hại.

Cụ thể, từ tháng 2/2020 - 4/2023, Hiền và Kỳ đã dựng lên các “kịch bản” như đầu tư quầy thuốc, mở căng tin trong Bệnh viện Quốc tế, đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn lãi suất cao hoặc lo chuyển công tác cho người thân, khiến nhiều người tin tưởng giao tiền.

Bằng thủ đoạn này, hai bị cáo đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5,63 tỷ đồng của 3 bị hại; trong đó, chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Ph. 2,55 tỷ đồng; chị Nguyễn Thị B. 2,7 tỷ đồng và chị Trương Thị Thanh Th. 380 triệu đồng.

Ngoài hành vi phạm tội chung, Kỳ còn tự mình đưa ra thông tin gian dối, chiếm đoạt của chị Phan Thị Thùy U. số tiền 1,125 tỷ đồng; Phan Thị Ngọc Hiền cũng độc lập thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Thanh Th. 470 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của công dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội, cần xử lý nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Phan Thị Ngọc Hiền 10 năm tù, Võ Kỳ 12 năm 6 tháng tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của pháp luật.