Lừa “chạy” sổ đỏ, lĩnh án 14 năm tù

Bị cáo Nguyễn Công Thành trước tòa

Từ năm 2022, do làm ăn thua lỗ và nợ nần, Thành nảy sinh ý định lừa đảo. Bị cáo tự nhận có mối quan hệ với các cơ quan chức năng, có khả năng “lo” nhanh các thủ tục đất đai như cấp sổ đỏ, chuyển đổi mục đích sử dụng, tách thửa...

Tin lời hứa hẹn, nhiều người dân đã giao tiền và hồ sơ cho Thành. Tuy nhiên, sau khi nhận tổng cộng hơn 660 triệu đồng, Thành không thực hiện bất kỳ thủ tục nào mà dùng toàn bộ số tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Cuối năm 2021, sau khi nhận làm thủ tục đổi sổ đỏ cho một người dân, Thành đã giữ lại giấy tờ thật và đặt làm hai sổ đỏ giả. Sau đó, bị cáo dùng một sổ đỏ giả mang tên mình để lừa vay thêm 40 triệu đồng. Kết quả giám định khẳng định toàn bộ chữ ký, con dấu trên các giấy tờ này đều là giả.

Tại tòa, Thành thừa nhận toàn bộ hành vi. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ xâm phạm tài sản công dân mà còn ảnh hưởng đến hoạt động quản lý hành chính của Nhà nước.

Vụ án là bài học đắt giá cho người dân khi giao dịch đất đai. Thay vì tin vào các mối quan hệ “chạy” hồ sơ nhanh, người dân cần trực tiếp liên hệ các cơ quan chức năng có thẩm quyền để thực hiện thủ tục theo đúng quy định pháp luật, tránh “tiền mất tật mang”.