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ClockThứ Sáu, 26/06/2026 16:05

Phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

HNN.VN - Chiều 26/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố TP. Huế, Ban Chỉ huy khẩn nguy An ninh Cảng hàng không quốc tế Phú Bài tổ chức hội nghị báo cáo kết quả công tác diễn tập khẩn nguy cấp cơ sở năm 2026; tổng kết quy chế phối hợp 02/QCPH/CA-HK ngày 10/5/2022 và ký kết quy chế phối hợp giữa Công an TP. Huế với Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Bảo đảm an ninh, an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Công an TP. Huế và Cảng hàng không quốc tế Phú Bài ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hàng không  

Tại hội nghị, Công an TP. Huế và Cảng hàng không quốc tế Phú Bài đã đánh giá kết quả công tác phối hợp trong thời gian qua; đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp, bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự, an ninh, an toàn hàng không, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài trong thời gian tới; trong đó, tập trung tăng cường trao đổi thông tin; bảo đảm an ninh, trật tự; phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ chính trị nội bộ và bảo đảm an ninh hàng không.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài 

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới, Công an TP. Huế và Cảng hàng không quốc tế Phú Bài đã ký kết quy chế phối hợp trên các lĩnh vực: Trao đổi, cung cấp thông tin; bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; phối hợp xử lý các hành vi can thiệp bất hợp pháp, tình huống khẩn nguy trong hoạt động hàng không dân dụng; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống tội phạm công nghệ cao; bảo đảm an ninh chuyên cơ, chuyên khoang; phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Hội nghị cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. 

Tin, ảnh: PHONG ANH
 Từ khóa:
Đảm bảoan toànhàng khôngCông an TP. Huế.
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