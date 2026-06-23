Công an TP. Huế và Cảng hàng không quốc tế Phú Bài ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hàng không

Tại hội nghị, Công an TP. Huế và Cảng hàng không quốc tế Phú Bài đã đánh giá kết quả công tác phối hợp trong thời gian qua; đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp, bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự, an ninh, an toàn hàng không, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài trong thời gian tới; trong đó, tập trung tăng cường trao đổi thông tin; bảo đảm an ninh, trật tự; phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ chính trị nội bộ và bảo đảm an ninh hàng không.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới, Công an TP. Huế và Cảng hàng không quốc tế Phú Bài đã ký kết quy chế phối hợp trên các lĩnh vực: Trao đổi, cung cấp thông tin; bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; phối hợp xử lý các hành vi can thiệp bất hợp pháp, tình huống khẩn nguy trong hoạt động hàng không dân dụng; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống tội phạm công nghệ cao; bảo đảm an ninh chuyên cơ, chuyên khoang; phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Hội nghị cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.