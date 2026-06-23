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ClockThứ Ba, 23/06/2026 08:56

Xử phạt người bình luận xúc phạm đoàn Kỵ binh Công an nhân dân

HNN.VN - Ngày 23/6, Công an TP. Huế cho biết Công an xã Bình Điền vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cá nhân về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm.

Không để thông tin sai lệch làm ảnh hưởng công tác cứu trợĐẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túyKhởi tố 3 thiếu niên tụ tập bốc đầu xe, gây rối trật tự công cộng

Cơ quan chức năng làm việc với P.C.H. Ảnh: Công an TP. Huế 

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Bình Điền phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố phát hiện tài khoản Facebook của P.C.H. (sinh năm 1989, trú tại xã Bình Điền) đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật. Nội dung bình luận xúc phạm uy tín, danh dự của đoàn Kỵ binh Công an nhân dân tham gia biểu diễn tại Hội thao Điều lệnh, Quân sự, Võ thuật khu vực II năm 2026 tổ chức tại TP. Huế.

Làm việc với cơ quan công an, P.C.H. đã thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức việc đăng tải thông tin sai sự thật, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ nội dung bình luận. Với hành vi trên, P.C.H. bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các thông tin trên mạng xã hội; chỉ tiếp cận và lan truyền thông tin đã được kiểm chứng từ các nguồn chính thống. Mọi hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Minh Nguyên
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