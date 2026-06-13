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ClockThứ Hai, 15/06/2026 12:07

Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe tải lật trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

HNN.VN - Sáng 15/6, Công an TP. Huế cho biết Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) vừa kịp thời giải cứu thành công một tài xế bị mắc kẹt trong cabin xe tải sau vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan.

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Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai các biện pháp cứu hộ, đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời

Trước đó, khoảng 4 giờ cùng ngày, tại Km9 tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan thuộc xã Hưng Lộc (TP. Huế), anh N.N.T. (SN 1993, trú tại TP. Đà Nẵng) điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 43H-021.xx lưu thông theo hướng từ Đà Nẵng ra Huế.

Khi đến địa điểm trên, phương tiện bất ngờ lao sang bên trái đường, va chạm mạnh vào dải phân cách rồi lật nghiêng bên đường. Vụ tai nạn khiến tài xế bị thương ở chân trái và mắc kẹt trong cabin, không thể tự thoát ra ngoài.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động Đội Cảnh sát chữa cháy và CNCH khu vực 7 và khu vực 3 với 4 xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng để tiếp cận nạn nhân, triển khai các biện pháp cứu hộ, đưa tài xế ra khỏi cabin an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, công tác cứu nạn cứu hộ đã hoàn thành. Hiện nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Minh Nguyên
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