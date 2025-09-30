  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 30/09/2025 10:31

Hỗ trợ người dân tìm lại tài sản đánh rơi tại bệnh viện

HNN.VN - Ngày 30/9, Công an TP. Huế cho biết Công an phường Thuận Hóa vừa hỗ trợ tìm lại tài sản đánh rơi tại Bệnh viện Trung ương Huế cho người dân.

Công an phường Thuận Hóa trao trả lại tài sản đánh rơi cho chị Phạm Thị Hằng 

Trước đó, chị Phạm Thị Hằng (sinh năm 1980, trú tại tỉnh Lâm Đồng) đánh rơi một chiếc ví bên trong có căn cước công dân và số tiền mặt hơn 5,7 triệu đồng tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Nhận được thông tin, Công an phường Thuận Hóa đã nhanh chóng phối hợp cùng lực lượng bảo vệ bệnh viện triển khai các biện pháp xác minh, tìm kiếm. Trong ngày 29/9, lực lượng công an đã tìm thấy chiếc ví và tiến hành trao trả lại cho chị Phạm Thị Hằng.

Ngay khi nhận lại tài sản, chị Hằng xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an phường Thuận Hóa và bảo vệ Bệnh viện Trung ương Huế. Hành động kịp thời, trách nhiệm và tận tụy của lực lượng công an đã góp phần củng cố niềm tin của người dân, thể hiện hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong đời sống thường ngày.

MINH NGUYÊN
 Từ khóa:
huếcông anthuận hóahỗ trợngười dântìm lạitài sản
