Nâng cao chất lượng pháp chế Công an nhân dân trong tình hình mới

Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp phát biểu khai mạc hội thảo

Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) cùng Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP. Huế đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp cho biết: Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, công tác pháp chế trong CAND đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác tham mưu, xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện bài bản, chặt chẽ, từng bước chuyên nghiệp hóa. Hệ thống pháp luật về an ninh trật tự được củng cố, hoàn thiện, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ cho hoạt động của lực lượng CAND.

Tính từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay, lực lượng pháp chế CAND đã tham mưu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành 556 văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, có 18 luật và nghị quyết của Quốc hội, 1 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 56 nghị định, 6 nghị quyết của Chính phủ, 7 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 9 thông tư liên tịch, 459 thông tư. Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, Bộ Công an sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua 10 luật; 1 pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và 1 nghị quyết của Chính phủ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Trung tướng Phạm Công Nguyên cho rằng công tác pháp chế trong CAND vẫn còn những hạn chế. Hội thảo là diễn đàn khoa học đưa ra đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng công tác pháp chế CAND; phân tích thuận lợi, khó khăn, thách thức; làm rõ yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, từ đó đề xuất những giải pháp khả thi, có tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng công tác pháp chế, phục vụ xây dựng lực lượng CAND “trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Tại hội thảo, các đại biểu và đại diện công an một số đơn vị, địa phương đã trình bày các tham luận, cùng trao đổi kinh nghiệm từ thực tiễn công tác và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác pháp chế CAND.

Cùng ngày, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP. Huế khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp CAND năm 2025.

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 22/9 đến 25/9. Học viên sẽ được học tập, quán triệt các chuyên đề với một số nội dung như: Công tác tham mưu xây dựng và hoàn thiện pháp luật về an ninh trật tự của lực lượng CAND; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của lực lượng CAND; Kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật…