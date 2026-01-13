Nhiều giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông

Tổ chuyên đề xử lý xe chở quá tải trọng thuộc Phòng CSGT Công an TP. Huế làm nhiệm vụ trên địa bàn xã A Lưới 2

Xử lý các vấn đề nóng

Cuối tháng 12/2025, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an TP. Huế đã tiến hành dừng phương tiện mang BKS 74G-005.XX kéo theo rơ móc 74R-011.XX do đối tượng Trần Văn C. (sinh năm 1990, trú tại tỉnh Quảng Trị) chở than lưu thông từ Lào về cảng Chân Mây.

Qua tiến hành test nhanh cho thấy, Trần Văn C. có kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine). Kiểm tra trên người của đối tượng và qua khám xét phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện thêm 20 viên ma túy tổng hợp.

Thông tin từ Phòng CSGT Công an TP. Huế, trên tuyến đường này vào ban đêm thường xuyên có lưu lượng lớn xe chở than từ Lào về cảng Chân Mây lưu thông. Thực tế thời gian qua, hoạt động vận chuyển than tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đã xảy ra một số vụ ách tắc và tai nạn giao thông, gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông trên tuyến. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng đã tăng cường đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm và bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Không riêng tại tuyến đường này, thực hiện Chỉ thị số 21 ngày 31/12/2025 của Chủ tịch UBND TP. Huế về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026, từ giữa tháng 12/2025, Công an thành phố đã chỉ đạo công an các đơn vị, xã, phường chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Trong đó, trọng tâm là tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm như: Điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn, sử dụng ma túy; vi phạm quy định về tốc độ; dừng, đỗ xe trái quy định; đi không đúng làn đường, phần đường; chở quá tải trọng cho phép; không nhường đường cho xe ưu tiên; không đội mũ bảo hiểm; vi phạm các quy định về an toàn, kỹ thuật phương tiện; không mặc áo phao khi đi đò, phương tiện thủy nội địa…

Lực lượng chức năng còn chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng; kiên quyết trấn áp các hành vi chống người thi hành công vụ và những vi phạm khác là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động đường thủy nội địa; xử lý các vi phạm khi qua đường ngang, lối đi công cộng qua đường sắt; tại bến xe, nhà ga, bến khách ngang sông, bến thuyền chở khách thủy nội địa; kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến tình trạng xe dù, bến cóc trái quy định.

Tăng cường công tác tuyên truyền

Tại cuộc họp triển khai công tác bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường dịp tết Nguyên đán và năm 2026 do UBND TP. Huế tổ chức đầu tháng 1 vừa qua, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, cần tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị; xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân…

Đây cũng là mục tiêu của lực lượng CSGT Công an TP. Huế đã, đang và sẽ hướng tới với phương châm tập trung đổi mới về cả nội dung và hình thức trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông nhằm đảm bảo thiết thực, đúng đối tượng.

Trong năm 2025, CSGT Công an thành phố đã tổ chức 155 lượt tuyên truyền tại trường học, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, thu hút hơn 53.000 lượt người tham gia. Đồng thời, tổ chức cho hơn 14.000 trường hợp là lái xe, chủ nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các tổ chức, doanh nghiệp vận tải ký cam kết với những thông điệp trọng tâm như: “Đã uống rượu, bia - không lái xe”, “Tốc độ là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông”, “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn”, “Đi đúng làn đường, không vượt ẩu”.

Ngoài ra, lực lượng còn phối hợp công an các xã, phường phát tờ rơi, dán giấy phản quang phía sau phương tiện, hướng dẫn lái xe ô tô, đặc biệt là xe khách, xe tải trọng lớn khi dừng, đỗ phải đặt báo hiệu nguy hiểm đúng quy định. Qua đó, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, với hơn 3.600 trường hợp được tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp.

Lực lượng CSGT Công an TP. Huế sẽ tiếp tục phối hợp các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương rà soát, hoàn thiện hạ tầng giao thông, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông hợp lý, nhất là tại các khu vực đông dân cư, giờ cao điểm. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được, hướng tới xây dựng môi trường giao thông an toàn, kỷ cương, văn minh, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.