Chốt chặn, điều tiết giao thông trên các tuyến đường nguy hiểm

Túc trực, nhắc nhở

Tại Quốc lộ 49B thuộc địa phận phường Phong Dinh có nhiều điểm ngập úng dọc bờ sông Ô Lâu, một số đoạn ngập sâu từ 0,5 - 1m khiến việc di chuyển khó khăn, lực lượng CSGT đã phối hợp cùng Công an phường Phong Dinh lập điểm chốt chặn, cắm biển cảnh báo và túc trực hướng dẫn, nhắc nhở người dân.

Anh Nguyễn Văn Thìn, một người dân chia sẻ, việc ngập lụt mỗi khi mưa lớn không còn xa lạ, tuy vậy, người dân không chủ quan, ai nấy đều tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng chức năng, đặc biệt là tránh điều khiển phương tiện qua những đoạn đường ngập sâu để đảm bảo an toàn.

CSGT hướng dẫn người dân không di chuyển qua các điểm ngập lụt tại xã Quảng Điền

Thiếu tá Nguyễn Minh Phương, Phó Trưởng Công an phường Phong Dinh cho biết, đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ đơn vị cùng lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở chia làm hai tổ công tác để ứng trực. Đồng thời, phối hợp với Phòng CSGT Công an TP. Huế đảm bảo an toàn giao thông các tuyến đường trên địa bàn.

“Với lượng mưa kéo dài như hiện nay, chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng bám sát cơ sở, tiếp tục duy trì theo phương án đã đề ra nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trước, trong và sau mưa lũ”, Thiếu tá Nguyễn Minh Phương nhấn mạnh.

Không riêng Phong Dinh, ngay từ khi nước bắt đầu dâng cao tại các xã, phường ven sông, ven phá và các tuyến đường thấp trũng, lực lượng Công an TP. Huế đã huy động tối đa quân số, bố trí cán bộ chiến sĩ trực 24/24 giờ tại các chốt xung yếu.

Tại xã Quảng Điền trong chiều 24/10, mưa lớn khiến Tỉnh lộ 19 đoạn qua địa phương tiếp tục ngập sâu, gây chia cắt giao thông. Chỉ đạo tại hiện trường, Trung tá Phan Bảo Trung, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an TP. Huế chia sẻ: “Bên cạnh nhiệm vụ tuần tra và chốt chặn, chúng tôi tập trung tuyên truyền, vận động, nhấn mạnh bà con tuyệt đối không được di chuyển vào vùng nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân”.

Bảo vệ người dân tại các điểm sạt lở

Tại các vùng ngập sâu, lực lượng Công an TP. Huế thường xuyên tuần tra nhằm phát hiện từ sớm các điểm sạt lở ở một số khu vực đồi dốc và tuyến giao thông trọng điểm.

Công an phường Thủy Xuân phân luồng giao thông tại điểm sạt lở trên Quốc lộ 49

Tại điểm sạt lở thuộc Km23+800 Quốc lộ 49 đoạn từ Chầm đến cầu Tuần (phường Thủy Xuân), một đoạn đường bị sạt lở ta luy âm ra phía bờ sông Hương; nước ăn sâu vào móng đường và tạo thành hố sâu rộng khoảng 6m.

Theo đánh giá của Công an phường Thủy Xuân, đây là tuyến đường huyết mạch nối khu vực trung tâm thành phố với các xã miền núi A Lưới, tuyến đường tránh Huế và cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Hằng ngày, tại đây ghi nhận một lượng lớn phương tiện lưu thông, đặc biệt là các xe có tải trọng lớn.

Công an phường Thủy Xuân đã có mặt tại điểm sạt lở để giăng dây, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn các phương tiện lưu thông một làn đường; đồng thời thông báo rộng rãi đến người dân để chủ động phòng, tránh trong quá trình di chuyển. Trước mắt, các lực lượng chức năng đã cùng phối hợp gia cố bằng bạt và bao cát để xử lý tạm thời điểm sạt lở.

Với các điểm sạt lở khác trên cao tốc La Sơn - Túy Loan và xã Phú Lộc, lực lượng CSGT Công an TP. Huế nhanh chóng thiết lập rào chắn, chốt chặn, bố trí lực lượng túc trực thường xuyên để cảnh báo và nhắc nhở người dân. Việc kiểm tra, rà soát các tuyến đường có nguy cơ sạt trượt được triển khai liên tục, góp phần ngăn ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn cho phương tiện và người tham gia giao thông.