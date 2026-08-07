Vỹ Dạ gỡ vướng mặt bằng

Công nhân thi công hạ tầng trên phần mặt bằng đã được bàn giao tại khu quy hoạch nhà ở liền kề số 8 và số 9.

Kiên trì từng dự án

Tháng 7/2026, vướng mắc cuối cùng về việc bố trí tái định cư phục vụ dự án thi công xây dựng cầu và đường 26m (đường Điềm Phùng Thị) nối đến đường quy hoạch 36m đã được tháo gỡ. Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với toàn bộ 48 hộ bị ảnh hưởng đã được hoàn tất; các hộ đồng ý bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.

Theo ông Lê Quang Lân, Phó Chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ, dự án này được triển khai trước khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động. Khi phường tiếp nhận, nhiều hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vẫn chưa hoàn tất. Phường phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 rà soát, lần lượt hoàn thiện hồ sơ cho các hộ bị ảnh hưởng.

Riêng trường hợp cuối cùng còn vướng trong việc áp dụng chính sách tái định cư, phường đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn. Trên cơ sở đó, phường đã phê duyệt phương án tái định cư cho trường hợp này, khép lại những vướng mắc về GPMB của dự án.

Đây là một trong 19 dự án cần thực hiện GPMB trên địa bàn phường Vỹ Dạ. Trong đó, 12 dự án chuyển tiếp được phường tiếp nhận sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động và 7 dự án triển khai mới. Đến cuối tháng 7/2026, 6 dự án đã hoàn thành GPMB, 13 dự án đang tiếp tục thực hiện. Phần lớn là các dự án hạ tầng, chỉnh trang đô thị quan trọng nên GPMB luôn được phường xác định là nhiệm vụ ưu tiên.

Cũng theo ông Lê Quang Lân, từng hồ sơ được rà soát để xác định vướng mắc ở đâu, thuộc trách nhiệm của đơn vị nào. Những việc thuộc thẩm quyền phường được tập trung thẩm định, phê duyệt; hồ sơ thiếu được yêu cầu chủ đầu tư bổ sung; vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo thành phố. Với những trường hợp chưa đồng thuận, phường phối hợp với chủ đầu tư đối thoại, giải thích và xem xét từng kiến nghị cụ thể.

Cách làm này cũng tạo chuyển biến tại dự án nâng cấp, mở rộng đường Bà Triệu. Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, phường Vỹ Dạ tiếp nhận, tiếp tục giải quyết 16 trường hợp còn vướng mắc. Đến cuối tháng 7/2026, 13 trường hợp đã được phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ; các trường hợp còn lại đang hoàn thiện hồ sơ.

Trong quá trình vận động, sự chia sẻ của người dân là yếu tố quan trọng. Tại dự án khu dân cư ở các khu đất quy hoạch nhà ở liền kề số 8 và số 9, khu cây xanh số 11 và khu công cộng số 5, thuộc Khu A - đô thị mới An Vân Dương, hộ ông Lương Công Khanh, ở tổ dân phố 17, có nhà thuộc diện di dời toàn bộ. Sau khi được trao đổi, vận động, gia đình ông Khanh đã đồng ý bàn giao toàn bộ 105m² đất bị ảnh hưởng để triển khai dự án vì sự phát triển chung của thành phố.

Rõ đầu mối để xử lý hồ sơ

Ông Lê Quang Lân cho biết, các dự án chuyển tiếp thường mất nhiều thời gian xử lý hơn dự án mới. Hồ sơ được hình thành qua nhiều giai đoạn, tại các đơn vị hành chính và theo những quy định khác nhau; có giấy tờ thiếu, thông tin chưa thống nhất, thậm chí phải xác minh lại nơi sinh sống, quan hệ gia đình hoặc người đại diện các đồng thừa kế. Trong khi đó, công tác thẩm định, phê duyệt phương án là phần việc mới đối với cấp phường nên quá trình thực hiện trong giai đoạn đầu còn lúng túng; việc tham mưu xử lý một số hồ sơ còn chậm và công tác phối hợp có lúc chưa đồng bộ.

Dự án đường dọc sông Như Ý thuộc Khu B - đô thị mới An Vân Dương cho thấy rõ độ phức tạp này. Trong 130 hồ sơ đã kiểm kê, 29 hồ sơ được thẩm tra nguồn gốc đất và thẩm định phương án bồi thường đợt đầu; 101 hồ sơ còn lại cần bổ sung giấy tờ, điều chỉnh bản đồ thu hồi đất hoặc xác minh lại thực địa. Phường yêu cầu đơn vị thực hiện GPMB làm rõ, bổ sung các nội dung còn thiếu trước khi trình phê duyệt, hạn chế hồ sơ phải xử lý nhiều lần.

Dù vậy, vẫn có những vướng mắc vượt thẩm quyền xử lý của phường. Chẳng hạn, tại dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thuộc Khu E - đô thị mới An Vân Dương (ký hiệu OTT30, SN5) phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với 27 trường hợp đang chờ quỹ đất tái định cư được xem xét, thống nhất. Sau khi nội dung này được giải quyết, phường mới hoàn tất được thủ tục phê duyệt theo quy định.

“Trọng tâm thời gian tới không chỉ là hoàn tất phương án mà còn phải tiếp tục các khâu chi trả, bố trí tái định cư và bàn giao mặt bằng. Với những trường hợp đã có phương án giải quyết nhưng còn kiến nghị, phường tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư đối thoại, làm rõ chính sách, phản hồi kiến nghị theo quy định và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Khi các khâu từ hoàn thiện hồ sơ đến bàn giao trên thực địa được thực hiện liền mạch, công tác GPMB mới có thể tạo chuyển biến thực chất”, ông Lê Quang Lân nói.