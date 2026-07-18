Điểm chuẩn đại học 2026: Trật tự nhóm ngành điểm cao đang thay đổi

Nhìn vào điểm chuẩn các trường đã công bố, một trong những nét nổi bật của mùa tuyển sinh năm nay là sự phân hóa khá rõ giữa các ngành.

Trong bối cảnh phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có tính phân hóa, nhiều ngành vẫn ghi nhận mức chuẩn 28-29 điểm, thậm chí tiến sát mức tuyệt đối. Điều này cho thấy cạnh tranh đang tập trung mạnh vào một số ngành và trường có thế mạnh đào tạo, thay vì mặt bằng điểm chuẩn cùng tăng trên toàn hệ thống.

Các ngành khối sư phạm trở thành một trong những “đỉnh” điểm chuẩn

Ngành sư phạm nổi bật ở vùng điểm cao

Nếu những năm trước, các mức điểm gần 30 thường khiến người ta nghĩ tới y khoa, công nghệ thông tin hoặc kinh tế, thì năm 2026, sư phạm nổi lên là một trong những nhóm ngành có mức cạnh tranh cao nhất.

Tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Sư phạm Hóa học lấy 29,83 điểm, tương đương gần 9,95 điểm mỗi môn nếu quy về ba môn. Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử cùng ở mức 29,80; Sư phạm Vật lý 29,78 và Sư phạm Toán học 29,49 điểm. Có tới 9/15 ngành đào tạo giáo viên tại trụ sở chính đạt từ 27 điểm trở lên, trong đó 5 ngành từ 29 điểm.

Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ngành Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh dẫn đầu với 29 điểm. Ngay phía sau là Sư phạm Hóa học 28,99; Sư phạm Toán học 28,95; Sư phạm Vật lý 28,77; Sư phạm Ngữ văn 28,71; Sư phạm Lịch sử 28,61 điểm. Giáo dục tiểu học, Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Địa lý cũng đều nằm ở vùng điểm cao.

Xu hướng này không chỉ xuất hiện ở hai trường sư phạm lớn. Trường Đại học Sài Gòn lấy 28,89 điểm với Sư phạm Toán học; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 có mức cao nhất 27,51; Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội có cả 10 ngành đào tạo giáo viên trên 25 điểm, cao nhất là Sư phạm Toán học 27,55. Ở Đại học Cần Thơ, Sư phạm Toán học cũng dẫn đầu nhóm chương trình đại trà với 28,12 điểm.

Một nguyên nhân đáng chú ý là quy mô tuyển sinh sư phạm được xác định trên cơ sở nhu cầu sử dụng giáo viên, khiến chỉ tiêu nhiều ngành không lớn. Trong khi đó, một phần chỉ tiêu đã được dành cho tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với học sinh có thành tích cao, làm số chỗ còn lại dành cho các phương thức khác giảm xuống. Các chính sách hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt và triển vọng nhu cầu giáo viên theo từng môn học, địa phương cũng góp phần duy trì sức hút của nhóm ngành này.

Tuy nhiên, không thể từ các mức 29 điểm kết luận tất cả ngành sư phạm đều “nóng”.

Ngay tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Sư phạm tiếng Pháp chỉ lấy 20,60 điểm, giảm mạnh so với 27,15 điểm năm 2025. Sự chênh lệch này cho thấy thí sinh đang lựa chọn ngày càng cụ thể theo môn học, cơ hội nghề nghiệp và chương trình đào tạo, thay vì đơn thuần lựa chọn “ngành sư phạm”.