Trao trả tài sản thất lạc cho người dân và du khách

HNN.VN - Ngày 22/2, Công an TP. Huế cho biết đã kịp thời trao trả túi xách bị thất lạc chứa nhiều giấy tờ quan trọng và tài sản giá trị cho du khách nước ngoài tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài.

Vào khoảng 0 giờ 35 phút ngày 19/2, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực sảnh ga đến, lực lượng An ninh hàng không thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP. Huế tiếp nhận một túi xách do hành khách bỏ quên. Qua kiểm tra, bên trong túi có nhiều giấy tờ tùy thân, tài sản, các giấy tờ cần thiết đối với người nước ngoài khi lưu trú, du lịch tại Việt Nam.

 Sau quá trình rà soát, liên hệ, Công an TP. Huế đã kết nối thành công với anh H.L. James (quốc tịch Australia) khi du khách này đang di chuyển tại Quảng Trị để trao trả.

Nhận lại túi xách cùng giấy tờ, anh James bày tỏ xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng Công an TP. Huế.

Cùng ngày, Công an phường Vỹ Dạ cũng xác minh và trao trả tài sản cho người dân đánh rơi trên địa bàn.

Trước đó, em Đặng Nhật Quang Hiếu (sinh năm 2013, trú tại phường Dương Nỗ) nhặt được một chiếc ví trên đường Nguyễn Sinh Cung và đã chủ động mang đến Công an phường Vỹ Dạ giao nộp để trả lại cho người đánh rơi.

Công an phường Vỹ Dạ tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin và liên hệ với chủ sở hữu là anh Bùi Quốc Phú (sinh năm 1995, trú tại tỉnh Quảng Trị). Toàn bộ giấy tờ, tài sản trong ví đã được trao trả đầy đủ.

Minh Nguyên
