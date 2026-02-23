Giảm gần 77% số vụ phạm tội trong dịp tết Nguyên đán

Lãnh đạo Công an TP. Huế kiểm tra và động viên lực lượng Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ trong đêm Giao thừa

Với yêu cầu trực 100% quân số, các đơn vị thuộc Công an thành phố đã siết chặt công tác nắm tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động đêm Giao thừa, chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa chào năm mới và các lễ hội đầu xuân. Nhờ triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tội phạm giảm gần 77% số vụ so với cùng kỳ, không để xảy ra trọng án.

Công tác phòng cháy, chữa cháy cũng được tăng cường, không xảy ra cháy, nổ trong khu dân cư; không phát sinh các vụ việc vi phạm liên quan đến pháo nổ. Trong đó, công an các địa phương phát hiện, củng cố hồ sơ xử lý 2 trường hợp cất giữ 10 viên pháo nổ chưa sử dụng; vận động thu hồi 2 khẩu súng săn và súng đạn ghém, 23 viên đạn quân dụng và đạn chì cùng 5 vũ khí thô sơ. Qua đó, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ mất an toàn ngay từ cơ sở.

Trên lĩnh vực giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông duy trì tuần tra, kiểm soát xuyên đêm Giao thừa và suốt những ngày Tết, tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn và các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, ùn tắc. Qua tuần tra, kiểm soát đã xử lý hơn 900 trường hợp vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, tăng gần 400 trường hợp so với cùng kỳ. Nhờ đó, tai nạn giao thông giảm 44,4% số vụ, giảm gần 66,7% số người bị thương, số người tử vong không tăng so với cùng kỳ, góp phần bảo đảm cho người dân đi lại an toàn.

Song song với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, công tác tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính trước và sau Tết được duy trì nghiêm túc, nền nếp. Các bộ phận “một cửa” bố trí cán bộ trực, hướng dẫn tận tình, giải quyết hồ sơ đúng quy định, hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần.

Trong dịp Tết, lực lượng công an đã tiếp nhận, xử lý 10.255 thủ tục hành chính trên lĩnh vực cư trú; 199 hồ sơ cấp căn cước; 7 hồ sơ đăng ký, cấp đổi giấy phép lái xe. Các phản ánh, kiến nghị của công dân được tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân ngay từ những ngày đầu năm mới. Công an thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi gia đình chính sách, người có công, lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; chăm lo đầy đủ chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Tại hội nghị giao ban đầu xuân, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an TP. Huế ghi nhận và biểu dương những kết quả toàn lực lượng đạt được trong dịp Tết. Đồng thời, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương khẩn trương bắt tay ngay vào công việc, tuyệt đối không để gián đoạn nhiệm vụ, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và quyền lợi chính đáng của Nhân dân.