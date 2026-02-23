Bắt nhịp công việc, bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính kịp thời

Cán bộ Trung tâm PVHCC phường Vỹ Dạ hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính qua mã QR

Lượng hồ sơ tăng ngay ngày đầu năm

Đúng 7 giờ 30 phút, Trung tâm PVHCC thành phố Huế bắt đầu tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Ngay từ đầu giờ, khu vực tiếp nhận đã có khá đông người dân chờ làm thủ tục, chủ yếu liên quan đến căn cước công dân, giấy phép lái xe và lý lịch tư pháp.

Trong buổi sáng, Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả gần 400 hồ sơ; trong đó hồ sơ tiếp nhận mới đạt 270 hồ sơ. Lượng hồ sơ tập trung nhiều ở các lĩnh vực cấp, cấp đổi thẻ căn cước; cấp, cấp đổi Giấy phép lái xe và cấp Lý lịch tư pháp. So với thời điểm cuối năm trước, nhu cầu thực hiện các thủ tục này trong những ngày đầu năm có xu hướng tăng.

Ông Ngô Văn Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC thành phố Huế cho biết, số lượng hồ sơ tăng do nhiều lao động làm ăn xa tranh thủ dịp nghỉ Tết trở về địa phương để hoàn thiện các giấy tờ hành chính sắp hết hạn. Để bảo đảm việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ diễn ra thông suốt, ngay từ đầu giờ làm việc, Trung tâm đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và hệ thống kỹ thuật phục vụ người dân. Các hồ sơ, thủ tục hành chính được thực hiện chủ yếu theo hình thức trực tuyến. Đội ngũ cán bộ một cửa tại Trung tâm hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể để người dân tự thao tác, hoàn thành thủ tục trên môi trường mạng theo phương châm không làm thay hoàn toàn, mà hướng dẫn, hỗ trợ để người dân chủ động thực hiện.

Ở các phường, xã, lượng người dân và doanh nghiệp đến giao dịch thủ tục hành chính trong ngày đầu năm cũng khá đông. Riêng phường Hóa Châu, Trung tâm PVHCC phường mở cửa từ 7 giờ để chuẩn bị các điều kiện phục vụ; đúng 7 giờ 30 phút bắt đầu tiếp nhận hồ sơ. Trong buổi sáng, đơn vị tiếp nhận 23 hồ sơ, gồm 8 hồ sơ chứng thực, 14 hồ sơ hộ tịch và 1 hồ sơ đăng ký thường trú, quản lý thu, sổ thẻ. Toàn bộ hồ sơ được xử lý theo đúng quy định.

Người dân lấy số thứ tự tại Trung tâm PVHCC thành phố Huế sáng 23/2

Tại phường Vỹ Dạ, hơn 30 lượt công dân đến giao dịch trong buổi sáng; 25 hồ sơ được tiếp nhận thuộc các lĩnh vực chứng thực, hộ tịch, đăng ký kinh doanh và cư trú. Ông Huỳnh Văn Lợi, tổ 20 phường Vỹ Dạ, đến làm thủ tục ủy quyền nhận lương cho cha. Chỉ khoảng 5 phút, hồ sơ được kiểm tra, hoàn tất. “Cán bộ hướng dẫn cụ thể, thủ tục nhanh gọn, tôi rất hài lòng”, ông Lợi chia sẻ.

Theo ghi nhận, nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính trong những ngày đầu năm tăng so với thời điểm cuối năm trước, song các đơn vị đều chủ động xử lý, không để xảy ra tình trạng quá tải.

Chủ động, bảo đảm phục vụ thông suốt

Để việc tiếp nhận hồ sơ diễn ra thuận lợi ngay sau kỳ nghỉ dài, Trung tâm PVHCC thành phố đã phân công cụ thể từng bộ phận, kiểm tra hệ thống máy móc, đường truyền, phần mềm trước khi vận hành.

Cán bộ, công chức được quán triệt tinh thần làm việc nghiêm túc, đúng giờ, đúng quy định; nâng cao thái độ phục vụ. Hồ sơ chủ yếu được thực hiện theo hình thức trực tuyến; cán bộ một cửa hướng dẫn để người dân tự thao tác, hoàn thành thủ tục trên môi trường mạng, hạn chế sai sót, bổ sung nhiều lần.

Việc công khai thời gian, quy trình giải quyết được thực hiện đầy đủ; hệ thống đánh giá mức độ hài lòng tiếp tục được duy trì. Ứng dụng công nghệ thông tin và liên thông dữ liệu giữa các cơ quan được tăng cường, góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm PVHCC thành phố Huế trong sáng ngày đầu làm việc sau Tết.

Trước đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đã ban hành kế hoạch về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Kế hoạch yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tiêu cực; đồng thời tăng cường kiểm tra công vụ, duy trì đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp phải là nhiệm vụ thường xuyên; lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà.

Trên tinh thần đó, ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau Tết, hệ thống Trung tâm PVHCC trên địa bàn thành phố đã cho thấy sự chủ động và trách nhiệm, góp phần giữ vững nhịp phục vụ Nhân dân trong năm mới.