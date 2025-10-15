  • Huế ngày nay Online
Nâng cao trách nhiệm trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

HNN.VN - Sáng 15/10, UBND TP. Huế tổ chức hội nghị tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố.

Đảm bảo an toàn điện và phòng cháy nổ tại các chợXây dựng “lá chắn” phòng cháy, chữa cháy từ cơ sởTìm hiểu pháp luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong học sinh, sinh viên

Lãnh đạo, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác PCCC và CNCH của các cấp, các ngành và địa phương tham gia buổi tập huấn

Tham dự có Đại tá Hoàng Ngọc Huynh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP. Huế cùng lãnh đạo, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác PCCC và CNCH của các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn thành phố.

Ngày 29/11/2024, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật PCCC và CNCH, đánh dấu một bước tiến quan trọng về nhận thức, pháp lý và tổ chức thực hiện. Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh, hệ thống pháp luật về PCCC và CNCH đã cơ bản hoàn thiện và thống nhất. Vấn đề then chốt là làm sao để luật được tổ chức thực thi một cách thực chất, hiệu quả.

TP. Huế đang chuyển mình với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, không gian phát triển được quy hoạch lại; nhiều chủ trương, định hướng chiến lược, giải pháp đột phá đang được triển khai. Vì vậy, công tác lãnh, chỉ đạo về PCCC và CNCH trong thời gian tới cần phải thay đổi cả về nhận thức, tư duy và hành động của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.    

Hội nghị tập huấn lần này được tổ chức trong 3 ngày từ 15 - 17/10 với các nội dung hướng dẫn về: Công tác thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC; công tác kiểm tra về PCCC; công tác chữa cháy, CNCH; công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH của UBND cấp xã; khai báo, cập nhập thông tin cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC.

Các nội dung về huấn luyện nghiệp vụ cũng được triển khai gồm: Quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; kiến thức kỹ năng về phòng cháy; kiến thức, kỹ năng về chữa cháy và thoát nạn, CNCH.

Hội nghị nhằm trang bị kiến thức pháp luật cho lãnh đạo, cán bộ các sở, ban, ngành, UBND cấp xã hiểu rõ và nắm vững các quy định hiện hành về công tác PCCC và CNCH. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH tại cơ quan, đơn vị, địa phương phụ trách.

Minh Nguyên
