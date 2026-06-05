Đa dạng sinh kế để giảm nghèo bền vững

HTX Chế biến gỗ Hồng Vân, xã A Lưới 1 được hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở chế biến gỗ

Hiệu quả từ các chính sách

Gia đình bà Phạm Thị Điệp ở thôn Thủy Lập, xã Đan Điền là hộ nghèo có hoàn cảnh rất khó khăn, do không có nguồn vốn để phát triển sinh kế. Sau khi được chính quyền địa phương tạo điều kiện để vay 80 triệu đồng từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi, bà Điệp đã đầu tư vào nuôi trồng thủy sản. Nhờ có đầu ra ổn định nên gia đình bà Điệp dần ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo.

Gia đình ông Hồ Thanh Chỉnh ở thôn Thủy Lập, xã Đan Điền cũng được UBND xã tạo điều kiện vay vốn với số tiền 50 triệu đồng để nuôi bò. Từ việc được hỗ trợ vốn vay, tham gia tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, tận dụng nguồn thức ăn từ sản xuất nông nghiệp, việc phát triển sinh kế của gia đình ông gặp rất nhiều thuận lợi. Hiện tại, gia đình ông đã phát triển đàn bò lên hàng chục con, đem lại nguồn thu nhập từ chăn nuôi bò đạt trên 100 triệu đồng/năm…

Phó Chủ tịch UBND xã Đan Điền Ngô Văn Đức cho biết: Xã tập trung hỗ trợ người dân tiếp cận với các chính sách, nguồn vốn, qua đó có phương án tạo sinh kế để giảm nghèo phù hợp. Ngoài ra, các ngành, đoàn thể của xã cũng được phân công hỗ trợ người dân về đào tạo nghề, quy trình triển khai các mô hình nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả, trồng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm... Nhờ đó, đã góp phần đa dạng hóa việc phát triển sinh kế cho người dân.

Chương trình hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi trên địa bàn thành phố được đánh giá đạt hiệu quả cao trong hoạt động giảm nghèo của địa phương. Nhờ vậy, nhiều hộ nghèo đã vượt qua giai đoạn khó khăn, có nguồn sinh kế ổn định. Theo Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Anh, các chương trình phát triển kinh tế từ rừng, phát huy tính đa dụng của rừng… cũng góp phần giúp người dân phát triển sinh kế, giúp việc giảm nghèo đi cùng với không tái nghèo.

Trong 3 năm qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng và hoàn thiện 3 mô hình của đề án về phát triển hợp tác xã lâm nghiệp bền vững (HTX LNBV), mở rộng diện tích rừng trồng sản xuất gỗ lớn các loài keo trên địa bàn thành phố đạt trên 14.000ha. Nhờ chính sách hỗ trợ này, HTX LNBV Thượng Nhật, xã Nam Đông đã đầu tư và đưa vào hoạt động nhà máy cưa xẻ gỗ, với tổng mức đầu tư trên 4 tỷ đồng, trong đó nguồn hỗ trợ của Nhà nước 1,8 tỷ đồng. Giám đốc HTX LNBV Thượng Nhật Hồ Thị Điệp cho biết: Hiện tại, diện tích nhà máy của HTX nâng lên gần 4.600m2, gồm 4 máy cưa xẻ gỗ, công suất 250m3/tháng; đã tạo việc làm cho 15 lao động thuộc thành viên của HTX, với mức lương bình quân từ 7 - 8 triệu đồng/người/tháng và được hỗ trợ các chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế…

Nguồn lực giảm nghèo bền vững

Theo kết quả tổng điều tra, rà soát, đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố Huế giảm còn dưới 1,2%, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Có được thành quả này nhờ vào các chính sách giảm nghèo đã được triển khai thực hiện đồng bộ, chủ yếu như hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở, mô hình sinh kế, chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ đất sản xuất, phát triển kinh tế từ rừng…

Cùng với các quy định của Trung ương, trong tháng 9/2025 vừa qua, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết về quy định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư trong lâm nghiệp trên địa bàn thành phố, nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Đây là cơ sở để phân bổ ngân sách cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan đến hoạt động bảo vệ và phát triển rừng, chế biến lâm sản…

Ông Lê Văn Anh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, việc phát huy giá trị đa dụng của rừng là một xu thế tất yếu nhằm nâng cao thu nhập cho người dân sống gần rừng. Đây vừa là giải pháp bảo vệ rừng hiệu quả, bền vững, tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, người dân miền núi, người làm nghề rừng và người dân sống gần rừng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tại Hội nghị tổng kết chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững diễn ra vào cuối tháng 4 vừa qua, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh đã lưu ý các ban, ngành, địa phương cần đẩy mạnh phát triển rừng trồng sản xuất, chú trọng tập trung phát triển trồng rừng gỗ lớn gắn với chứng chỉ quản lý rừng bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng. Khuyến khích chuyển dịch từ xuất khẩu dăm gỗ sang sản phẩm chế biến sâu, đồ gỗ giá trị cao nhằm gia tăng đóng góp cho tăng trưởng công nghiệp và xuất khẩu.

Cùng với đó, cần khai thác hiệu quả các nguồn lực tài chính từ dịch vụ môi trường rừng, nguồn thu từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính (ERPA), coi đây là nguồn thu quan trọng góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân và cộng đồng tham gia quản lý, bảo vệ rừng. Chú trọng phát triển kinh tế dưới tán rừng, đặc biệt là trồng dược liệu, lâm sản ngoài gỗ; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích rừng.