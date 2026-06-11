Thành phố Huế thúc đẩy hợp tác với các đối tác Áo

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn tặng quà lưu niệm cho ông Karl Wilfing - Chủ tịch Nghị viện Bang Hạ Áo. Ảnh: Văn phòng UBND thành phố cung cấp

Chuyến công tác nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác đã được thiết lập giữa TP. Huế với các đối tác Áo, đồng thời mở rộng quan hệ trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, du lịch, bảo tồn di sản, phát triển đô thị bền vững và trao đổi kinh nghiệm quản lý các di sản thế giới.

Tại buổi làm việc với ông Karl Wilfing, Chủ tịch Nghị viện Bang Hạ Áo, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn đã giới thiệu những tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của Huế sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ sáu của Việt Nam. Trên cơ sở những điểm tương đồng về văn hóa và định hướng phát triển bền vững, lãnh đạo TP. Huế đề xuất Bang Hạ Áo thúc đẩy việc ký kết thỏa thuận hợp tác chính thức, tạo nền tảng triển khai các chương trình hợp tác về du lịch, giáo dục - đào tạo, y tế, công nghệ thông tin, phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh, bảo tồn di sản và nông nghiệp công nghệ cao.

Hai bên cũng trao đổi khả năng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và xúc tiến du lịch giữa Huế và thành phố Krems trong các kỳ festival, góp phần tăng cường kết nối và hiểu biết giữa người dân hai địa phương.

Làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo, đoàn công tác đã thông tin về kết quả các hoạt động với đối tác Áo và đề nghị Đại sứ quán tiếp tục hỗ trợ kết nối, mở rộng hợp tác giữa TP. Huế với Bang Hạ Áo, các tổ chức quốc tế đặt trụ sở tại thủ đô Viên cũng như các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp của Áo trong thời gian tới.

Đoàn công tác dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo. Ảnh: Văn phòng UBND thành phố cung cấp

Tại thành phố Krems, đoàn công tác có buổi làm việc với chính quyền địa phương do bà Elisabeth Kreuzhuber, Phó Thị trưởng thành phố Krems, tiếp đón. Hai bên trao đổi các định hướng hợp tác về bảo tồn và phát huy giá trị di sản, phát triển du lịch bền vững, giao lưu văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực du lịch và chia sẻ kinh nghiệm quản lý đô thị gắn với bảo tồn di sản.

Theo Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn, Huế và Krems đều là những đô thị giàu giá trị lịch sử, văn hóa, sở hữu hệ thống di sản đặc sắc. Đây là nền tảng thuận lợi để hai địa phương tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và cùng hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Một nội dung đáng chú ý trong chuyến công tác là buổi làm việc với Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems -một trong những cơ sở đào tạo có uy tín của Áo và châu Âu. Tại đây, hai bên trao đổi các giải pháp triển khai Ý định thư hợp tác được ký kết vào tháng 4/2026 giữa Sở Ngoại vụ TP. Huế, thành phố Krems và nhà trường.

Đoàn công tác thăm và làm việc tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems. Ảnh: Văn phòng UBND thành phố cung cấp

Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn đánh giá cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và mạng lưới hợp tác quốc tế của IMC Krems, đồng thời đề xuất thúc đẩy các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, phát triển các chương trình liên kết đào tạo và nghiên cứu chung. Hai bên cũng thống nhất tiếp tục trao đổi để triển khai các khóa đào tạo ngắn hạn tại Huế, góp phần nâng cao năng lực quản lý và phát triển du lịch cho đội ngũ cán bộ địa phương.