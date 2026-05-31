Tổ dân phố hoạt động trên môi trường số

Phường Thuận Hóa công bố ứng dụng điều hành tác nghiệp và các dịch vụ đô thị thông minh

Trước đây, mỗi khi tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vệ sinh môi trường hay an ninh trật tự…, ông Ngô Thanh Minh, Tổ trưởng TDP 5 Trường An thường phải chờ đến các cuộc họp hoặc trực tiếp gặp cán bộ chuyên môn để chuyển thông tin. Nhiều vụ việc xảy ra vào ban đêm hoặc ngày nghỉ lễ nên việc xử lý còn chậm, người dân phải chờ đợi khá lâu mới nhận được phản hồi.

Từ khi ứng dụng “Thuận Hóa” được đưa vào sử dụng trên nền tảng Hue-S, mọi phản ánh đều có thể cập nhật trực tiếp qua hệ thống. Các thông tin được chuyển nhanh đến lãnh đạo và bộ phận chuyên môn để xử lý kịp thời. Theo ông Minh, đây là công cụ rất thuận tiện đối với đội ngũ cán bộ cơ sở.

“Với hơn 360 hộ dân, trong đó có nhiều thành phần tôn giáo, ngành nghề khác nhau nên tổ thường xuyên tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị. Nay chỉ cần phản ánh trên ứng dụng là mọi thông tin đều được cập nhật và phản hồi nhanh chóng nên rất thuận tiện”, ông Minh chia sẻ.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc đổi mới phương thức quản lý, điều hành ở cấp cơ sở được xem là yêu cầu tất yếu. Đặc biệt khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhu cầu kết nối, trao đổi thông tin giữa phường với các TDP ngày càng cao. Chính vì vậy, việc đưa ứng dụng số vào công tác điều hành được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị cơ sở.

Theo lãnh đạo phường Thuận Hóa, ứng dụng “Thuận Hóa” ra mắt vào ngày 18/5, được thiết kế với 5 nhóm chức năng chính, gồm: Thông tin đơn vị; điều hành tác nghiệp; phản ánh, kiến nghị; quản lý đảng viên, sổ tay đảng viên điện tử; quản trị và điều hướng hệ thống. Trong đó, chức năng phản ánh, kiến nghị được xem là điểm nổi bật khi tạo kênh kết nối trực tiếp giữa người dân, TDP với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa cho biết, ứng dụng không chỉ là công cụ hỗ trợ công việc mà còn là bước đột phá trong đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương. Việc số hóa quy trình giúp tăng cường kết nối giữa phường với các TDP, bảo đảm thông tin chỉ đạo được truyền đạt nhanh chóng, đồng thời giúp phản ánh từ cơ sở được tiếp nhận chính xác và kịp thời hơn.

Để hỗ trợ quá trình vận hành đồng bộ, Viettel Chi nhánh Huế đã trao tặng máy tính bảng cho 53 TDP nhằm giúp đội ngũ cán bộ cơ sở tiếp cận và sử dụng ứng dụng thuận lợi hơn, từng bước hình thành môi trường làm việc số từ phường đến khu dân cư.

Cùng với việc công bố ứng dụng, phường Thuận Hóa triển khai các dịch vụ đô thị thông minh thông qua hệ thống camera và thiết bị IOC tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), phục vụ giám sát giao thông, an ninh trật tự, phòng, chống thiên tai và quản lý đô thị.

Dù mới triển khai trong thời gian ngắn, ứng dụng “Thuận Hóa” cho thấy hiệu quả bước đầu trong nâng cao chất lượng điều hành và phục vụ người dân. “Để hệ thống thực sự phát huy hiệu quả lâu dài, địa phương tiếp tục hoàn thiện các tính năng, tăng cường tập huấn kỹ năng sử dụng cho đội ngũ cán bộ cơ sở cũng như nâng cao mức độ tương tác của người dân trên nền tảng số”, đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Việc tiên phong xây dựng và vận hành ứng dụng điều hành tác nghiệp trên nền tảng Hue-S không chỉ thể hiện quyết tâm chuyển đổi số của phường Thuận Hóa, mà còn mở ra hướng đi mới trong xây dựng chính quyền số ở cơ sở, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.