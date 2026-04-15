Bắt đối tượng trộm cắp hàng loạt điện thoại tại bệnh viện

Đối tượng Nguyễn Tất Ngọc Hoàng thường lợi dụng sơ hở của bệnh nhân và người nhà để trộm cắp tài sản tại bệnh viện

Vào ngày 12/4, Công an phường Thuận Hóa tiếp nhận trình báo của hai người dân về việc bị mất điện thoại di động khi đang điều trị bệnh ở khoa Nhiệt đới, Bệnh viện Trung ương Huế. Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Huế tiến hành xác minh truy xét.

Đến sáng 13/4, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ trinh sát của Công an phường Thuận Hóa đã xác định được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Tất Ngọc Hoàng (sinh năm 1989, trú tại phường Phú Xuân). Qua kiểm tra, trên người đối tượng có 2 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung và Oppo.

Đối tượng khai nhận 2 điện thoại trên do trộm cắp của người nhà bệnh nhân để trên giường bệnh ở phòng 501, khu nhà E, khoa Nhi Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế. Tại cơ quan công an, qua đấu tranh mở rộng, Hoàng khai nhận thêm trước đó vào ngày 11 và 12/4/2026 đã thực hiện hành vi trộm cắp 3 máy điện thoại di động tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế và Bệnh viện Trung ương Huế. Đến ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Tất Ngọc Hoàng.

Qua vụ việc trên, Công an TP. Huế cảnh báo tình trạng trộm cắp tài sản tại các cơ sở y tế đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, nhất là tại những bệnh viện tuyến Trung ương với lượng bệnh nhân và người nhà đông đúc, khó kiểm soát. Lợi dụng sự chủ quan, mệt mỏi trong quá trình điều trị, các đối tượng xấu thường trà trộn, tiếp cận khu vực buồng bệnh để thực hiện hành vi trộm cắp.

Mỗi bệnh nhân và người nhà cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản cá nhân, không để điện thoại, ví tiền và các vật dụng có giá trị ở nơi dễ bị lấy cắp. Đồng thời, hạn chế để người lạ tiếp cận khu vực giường bệnh, đặc biệt vào ban đêm hoặc thời điểm vắng người. Khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn, cần kịp thời thông báo cho lực lượng công an hoặc bộ phận bảo vệ bệnh viện để có biện pháp xử lý, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở khám, chữa bệnh.