Kịp thời bắt giữ đối tượng trộm cắp chỉ sau 2 giờ truy xét

Đối tượng Nguyễn An Hữu Hải khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an. Ảnh: T.H

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 8/1, Công an phường Phú Xuân tiếp nhận tin báo của anh Phan Đình Nhật (SN 2000, trú tại phường Phú Xuân) về việc bị mất 2 máy tính bảng nhãn hiệu Samsung, trị giá khoảng 8,5 triệu đồng trong lúc tiếp thị tại quầy tạp hóa trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã tiến hành xác minh, truy xét. Sau khoảng 2 giờ, lực lượng công an xác định và bắt giữ Nguyễn An Hữu Hải (SN 2000, trú tại phường Phú Xuân) và thu hồi tang vật.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của bản thân.