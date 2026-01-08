  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 09/01/2026 16:32

Kịp thời bắt giữ đối tượng trộm cắp chỉ sau 2 giờ truy xét

HNN.VN - Ngày 9/1, Công an phường Phú Xuân cho biết vừa kịp thời phát hiện và bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản của người dân chỉ sau 2 giờ truy xét.

Tuần tra đêm để ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xaChủ động phòng ngừa cháy, nổ tại cơ sở lưu trú Mạo danh công an là hình thức lừa đảo phổ biến nhất năm 2025

Đối tượng Nguyễn An Hữu Hải khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an. Ảnh: T.H 

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 8/1, Công an phường Phú Xuân tiếp nhận tin báo của anh Phan Đình Nhật (SN 2000, trú tại phường Phú Xuân) về việc bị mất 2 máy tính bảng nhãn hiệu Samsung, trị giá khoảng 8,5 triệu đồng trong lúc tiếp thị tại quầy tạp hóa trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã tiến hành xác minh, truy xét. Sau khoảng 2 giờ, lực lượng công an xác định và bắt giữ Nguyễn An Hữu Hải (SN 2000, trú tại phường Phú Xuân) và thu hồi tang vật.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của bản thân.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếcông anphú xuânbắt giữđối tượngtrộm cắptài sản
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 54, ra ngày 8/1

Điểm nhấn của Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này là nội dung bài trả lời phỏng vấn của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn dành cho Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế với chủ đề: "Di sản là nền tảng - Văn hóa là động lực - Công nghệ là giải pháp".

Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 54, ra ngày 8 1
Chủ động phòng ngừa cháy, nổ tại cơ sở lưu trú

Chiều 7/1, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) khu vực 1 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Huế phối hợp cùng Công ty TNHH Saigon Morin Huế tổ chức thực tập phương án CC&CNCH tại Khách sạn Saigon Morin (phường Thuận Hóa).

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ tại cơ sở lưu trú
Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đoạn tuyến qua thành phố:
Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2026

Đến tháng 12/2026, thành phố sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), bàn giao 100% mặt bằng sạch để thi công dự án (DA) tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đảm bảo theo yêu cầu của Chính phủ.

Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2026

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top