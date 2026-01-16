  • Huế ngày nay Online
Trộm cắp nhiều tài sản, một đối tượng bị bắt sau thời gian bỏ trốn

HNN.VN - Ngày 16/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Nguyễn Đại Thịnh (sinh năm 1992, trú tại phường Phú Xuân) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Đại Thịnh bị khởi tố và bắt tạm giam sau thời gian bỏ trốn 

Theo hồ sơ điều tra, ngày 18/8/2024, đối tượng Nguyễn Đại Thịnh rủ Hồ Văn Bu (sinh năm 1989, trú tại phường Phú Xuân) cùng nhau đi xe mô tô tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. Chỉ trong một ngày, hai đối tượng đã lấy trộm 2 xe máy điện, 1 mô tơ điện và các tài sản khác với tổng giá trị gần 7,5 triệu đồng. Tài sản trộm cắp được, các đối tượng đã đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Sau đó, đối tượng Nguyễn Đại Thịnh bỏ đi khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Hồ Văn Bu.

Đến ngày 13/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã tiếp tục khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đại Thịnh về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Minh Nguyên
