Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2025

Cán bộ, công chức, viên chức các ban, ngành ở địa phương tiếp cận các điểm mới của các Luật sửa đổi

Luật gia Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia TP. Huế đã trình bày, trao đổi các nội dung cơ bản của các luật mới được sửa đổi, bổ sung như: Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Bộ luật Hình sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hội nghị chú trọng vào các điểm mới đáng chú ý, như: tăng cường phân cấp, phân quyền và tinh gọn bộ máy chính quyền địa phương; cập nhật quy định về tội phạm, hình phạt nhằm đảm bảo tính nghiêm minh và công bằng trong xử lý tội phạm…

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, làm cơ sở tuyên truyền pháp luật sâu rộng, hiệu quả đến người dân trên địa bàn phường.