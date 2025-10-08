8 bị cáo nhận án vì tham gia đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỷ đồng

Các đối tượng trước tòa

Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 28/6/2024, lực lượng Công an kiểm tra hành chính tại một ngôi nhà ở phường Thuận An (TP. Huế), phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Long Rin đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ Rin là người cầm đầu, tổ chức đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, hoạt động qua các ứng dụng mạng xã hội và website cá cược.

Khoảng tháng 6/2024, Rin nhận một tài khoản cá độ bóng đá cấp Master từ một đối tượng tên “Kỹ thuật” (chưa rõ lai lịch, liên hệ qua Telegram, sử dụng số điện thoại có mã vùng Campuchia), với hạn mức sử dụng 300.000 USD.

Từ tài khoản này, Rin chia nhỏ, giao lại cho nhiều người khác để tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc. Từ ngày 1/5-28/6/2024, nhóm đối tượng đã sử dụng các thiết bị điện tử, mạng Internet để thực hiện hành vi tổ chức và tham gia cá độ bóng đá với tổng tang số lên đến hàng chục tỷ đồng.

Cụ thể, Nguyễn Long Rin chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tổ chức đánh bạc với tổng tang số hơn 8,83 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4,2 triệu đồng. Ngoài ra, Rin còn trực tiếp tham gia đánh bạc với tang số hơn 34,6 tỷ đồng, thua bạc gần 400 triệu đồng.

Trần Công Mạnh tham gia đánh bạc với tang số hơn 40,8 tỷ đồng, thắng bạc hơn 1,3 tỷ đồng và hưởng hoa hồng gần 100 triệu đồng; Huỳnh Ngọc Khánh đánh bạc với tang số hơn 617 triệu đồng, Ngô Vũ hơn 496 triệu đồng, Nguyễn Văn Rôn hơn 256 triệu đồng, Trần Hữu Vĩnh Tường hơn 155 triệu đồng, Phan Đức Vỹ hơn 147 triệu đồng và Phan Hải hơn 29 triệu đồng.

Cơ quan chức năng xác định đây là đường dây cá độ bóng đá có tổ chức, sử dụng mạng Internet làm phương tiện, với số tiền dùng để đánh bạc vượt xa mức cấu thành tội phạm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự xã hội.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Long Rin 6 năm tù về hai tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Các bị cáo Trần Công Mạnh 2 năm 3 tháng tù; Huỳnh Ngọc Khánh 1 năm 3 tháng tù; Nguyễn Văn Rôn 1 năm tù; Ngô Vũ 9 tháng tù; Trần Hữu Vĩnh Tường và Phan Đức Vỹ phạt tiền 100 triệu đồng mỗi người; Phan Hải phạt tiền 40 triệu đồng về tội “Đánh bạc”.

Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời là lời cảnh tỉnh đối với những người có ý định tham gia các hoạt động cá độ bóng đá qua mạng, hành vi tưởng chừng “ảo” nhưng để lại hệ lụy thật.