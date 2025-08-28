Thu “xâu” 250 nghìn đồng, đổi lại 12 tháng tù

Các bị cáo phạm tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc trước tòa

Ngày 26/12/2024, Cơ quan Công an tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà của Lê Đăng Hùng (trú đường Hoàng Quốc Việt, phường An Cựu, TP. Huế), phát hiện và bắt quả tang một nhóm 10 đối tượng đang tổ chức đánh bạc.

Tại hiện trường, lực lượng công an ghi nhận nhóm này đang sát phạt nhau bằng hình thức đổ hạt xúc xắc chẵn lẻ ăn tiền. Tang vật thu giữ tại chiếu bạc là 21,1 triệu đồng; tổng số tiền mà nhóm này dùng để đánh bạc là hơn 46,1 triệu đồng.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định, nhóm này đã nhiều lần tổ chức đánh bạc ở nhiều địa điểm khác nhau. Để tránh bị phát hiện, khoảng tháng 12/2024, các đối tượng bàn bạc và nhờ anh trai là Lê Đăng Hùng cho mượn nhà riêng để tổ chức đánh bạc.

Hùng bố trí một căn phòng tại tầng ba, trải thảm để các con bạc ngồi, đồng thời trực tiếp mua nước uống, thuốc lá phục vụ và làm nhiệm vụ cảnh giới. Hùng không tham gia đánh bạc nhưng hưởng lợi bất chính từ việc thu tiền “xâu”, với tổng số tiền 250.000 đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Đăng Hùng 12 tháng tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng về tội “Tổ chức đánh bạc”.

9 bị cáo còn lại bị phạt tiền từ 20-70 triệu đồng về tội “Đánh bạc”.