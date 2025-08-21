Tuyên án 7 bị cáo đánh bạc qua mạng với tang số nhiều tỷ đồng

Các bị cáo nghe tòa tuyên án

Các bị cáo gồm: Nguyễn Lê Đức (SN 1993), Võ Huyền Linh Phương (SN 1995), LE VUI THI (SN 1976, quốc tịch Australia, tên gọi khác Lê Thị Vui), Lê Văn Cu (SN 1978), Lê Thị Kim Hiền (SN 1986), Nguyễn Phan Mỹ Huyền (SN 1996), Huỳnh Tạo (SN 1985), tất cả cùng trú tại TP. Huế.

Theo cáo trạng, vào lúc 16h45 ngày 16/10/2024, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra tại một phòng ở chung cư Nera Garden (phường An Cựu mới), phát hiện và làm rõ hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề qua ứng dụng Zalo của Đức, Phương, LE VUI THI, Tạo và Cu. Điều tra mở rộng, công an xác định có thêm hai đối tượng tổ chức đánh bạc là Hiền và Huyền.

Các đối tượng sử dụng điện thoại, Zalo, Messenger để nhận chuyển tịch đề, kèo cá độ bóng đá và thanh toán thắng thua bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng. Việc thắng thua được căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết ba miền mở thưởng hằng ngày. Từ ngày 3/2 - 16/10/2024, đường dây này hoạt động thường xuyên, với số tiền giao dịch lên đến nhiều tỷ đồng.

Bị cáo Đức được xác định là nhân vật cầm đầu, ghi số đề, kèo bóng đá từ nhiều con bạc rồi chuyển cho Hiền, Huyền và đối tượng “Tèo” để hưởng hoa hồng. Đức phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền 4,512 tỷ đồng, thu lợi bất chính 97,46 triệu đồng.

Bị cáo Hiền nhận tịch đề từ Đức, sau đó chuyển cho đối khác để hưởng hoa hồng. Số tiền tổ chức đánh bạc Hiền phải chịu trách nhiệm là 2,154 tỷ đồng, thu lợi 26,87 triệu đồng.

Bị cáo Huyền nhận tịch đề và kèo bóng đá từ Đức để trực tiếp thắng thua, với tang số 607,37 triệu đồng, không thu lợi bất chính.

Bị cáo khác thu lợi từ 6-9 triệu đồng.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an, tạo điều kiện phát sinh nhiều tệ nạn khác. Các bị cáo có sự phân công vai trò rõ ràng, tổ chức tinh vi qua mạng xã hội, thu hút nhiều người tham gia.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Lê Đức 2 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 40 triệu đồng; Lê Thị Kim Hiền 1 năm 3 tháng tù; Nguyễn Phan Mỹ Huyền 1 năm tù; phạt Võ Huyền Linh Phương 70 triệu đồng về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Phạt các bị cáo Lê Thị Vui 100 triệu đồng, Lê Văn Cu 20 triệu đồng, Huỳnh Tạo 25 triệu đồng về tội “Đánh bạc”. Đồng thời, buộc tất cả các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.